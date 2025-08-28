Elías Rafn hélt aftur hreinu og liðið flaug inn í Evrópudeildina

Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson fékk ekki á sig mark í tveimur umspilsleikjum danska félagsins Midtjylland um sæti í Evrópudeildinni.
Midtjylland vann 2-0 útisigur á KuPS frá Finnlandi í seinni leiknum í kvöld en danska liðið var í frábærum málum eftir 4-0 sigur í fyrri leiknum.
Midtjylland vann því 6-0 samanlagt og verður í pottinum þegar dregið verður um leikina á morgun.
Midtjylland naut góðs að því í kvöld að Finnarnir misstu mann af velli á 38. mínútu í kvöld og danska liðið var því manni fleiri í meira en fimmtíu mínútur.
Bæði mörk liðsins komu í seinni hálfleiknum en þau skoruðu Junior Brumado úr víti á 51. mínútu og Aral Simsir þremur mínútum síðar.
Elías Rafn hafði samt nóg að gera og varði fimm skot í leiknum. Hann fékk 8,6 í tölfræðieinkunn hjá Fotmob vefnum sem taldi hann hafa komið í veg fyrir 1,22 mörk í leiknum.