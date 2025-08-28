Starfsmannafélag Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefur skrifað undir nýjan kjarasaming við ríkið. Greint er frá samningnum á vef RÚV en þar staðfestir formaður félagsins að skrifa hafi verið undir í morgun.
Sigurður Bjarki Gunnarsson, formaður félagsins, sagði fyrr í vikunni við Vísi að viðræður stefndu í rétta átt en greint hafði verið frá því fyrr í sumar að það gæti stefnt í verkfall þegar slitnaði upp úr kjaraviðræðum í júní. Í tilkynningu frá félaginu við það tilefni kom fram að hljóðfæraleikarar hefðu farið fram á sömu hækkanir og flestar aðrar stéttir fengu í „stöðugleikasamningunum“ í fyrra. Samninganefnd ríkisins hafi hafnað því og deilunni í kjölfar vísað til ríkissáttasemjara.
Hljóðfæraleikarar sinfóníuhljómsveitarinnar höfðu verið samningslausir frá því í mars í fyrra. Í samtali við RÚV segir Sigurður Bjarki að félagsmenn muni greiða atkvæði um samninginn í næstu viku eftir að hann hefur verið kynntur fyrir þeim.