Þingmenn í Suður-Kóreu hafa samþykkt að banna notkun farsíma og annarra snjalltækja í skólum landsins. Þá er stefnt að því að skólar kenni börnum og unglingum ábyrga snjalltækjanotkun.
Flestir skólar í Suður-Kóreu hafa þegar bannað farsímanotkun en landið er meðal þeirra fyrstu til að festa símabann í lög. Kína, Ítalía og Holland hafa bannað símanotkun í öllum skólum en Frakkland og Finnland bannað notkun símtækja í skólum fyrir yngri nemendur.
Samkvæmt rannsókn sem stjórnvöld í Suður-Kóreu létu gera í fyrra er fjórðungur landsmanna of mikið í símanum en hlutfallið er 43 prósent meðal ungmenna á aldrinum tíu til nítján ára.
Yfir þriðjungur táninga segist eiga erfitt með að takmarka þann tíma sem þeir verja á samfélagsmiðlum og foreldrar óttast að á meðan séu þeir að fara á mis við aðra mikilvæga þætti, eins og að eignast vini og taka þátt í frístundum.