Skiptar skoðanir eru á fyrirhugaðri stækkun Þjóðleikhússins. Fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir áformin skjóta skökku við í ljósi fyrirheita um aðhald í ríkissrekstri en listamaður segir að stækkunin komi til með að borga sig.
Tilkynnt var í gær að stækka ætti Þjóðleikhúsið með nýjum 200 til 300 metra sal í tilefni 75 ára afmæli hússins.
Fyrirhuguð viðbygging mun rísa við hlið Kassans á Lindargötu og er stefnt að því að hún verði um tvö til þrjú þúsund fermetrar að stærð. Vonir eru bundnar við það að húsið verði tekið í gagnið fyrir 80 ára afmæli Þjóðleikhússins.“
Ýmsir fagna áformunum en sumir telja fjármunum betur varið í annað. Kolbrún Halldórsdóttir, fyrrverandi ráðherra og formaður BHM fangar til að mynda fréttunum.
Páll Magnússon, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti bæjarmálafélagsins Fyrir Heimaey, sagði það óheppilegt að forsætisráðherra hafi sagt mikilvægt að beita aðhaldi í ríkisrekstri í ljósi óbreyttra stýrivaxta skömmu fyrir tilkynninguna.
„Að sjá menningarmálaráðherran sirka tveimur klukkutímum síðar koma með yfirlýsingar um milljarða útgjöld í stækkun Þjóðleikhússins. Sem enginn gerði sér grein fyrir að væri einhver knýjandi þörf á. Þetta finnstir mér vera mikil spurning um trúverðugleika. Því að trúverðugleikinn í þessum efnum er þess eðlis að ef hann hverfur að þá aukast verðbólguvæntingarnar.“
Auknar verðbólguvæntingar komi til með auka verðbólgu og vexti að hans mati.
„Ef ég væri spurður hver væri mest knýjandi framkvæmd ríkisins á þessum tímum þegar þarf að beita aðhaldi. Þá myndi mér örugglega ekki endast sólahringurinn til að láta mér detta í hug að það væri að stækka eða byggja við Þjóðleikhúsið.“
Þarf eitt endilega að útiloka annað?
„Nei í rauninni ekki en mér finnst bara mikilvægt að stjórnvöld séu samkvæm sjálfum sér.“
Jón Viðar Jónsson, gagnrýnandi og samfélagsrýnir, segir tilkynningu um stækkun hringja háværum viðvörunarbjöllum:
Ólafur Egill Egilsson, formaður Félags leikstjóra á Íslandi, segir stækkun Þjóðleikhússins snúast um skynsemi sem komi til með að borga sig til lengri tíma.
„Ég held að það sé nú alltaf til fólk sem finnst ekki vera rétti tíminn til að setja peninga í menningu og svo eru aðrir sem finnst alltaf rétti tíminn til að setja pening í menningu. Þetta hús Þjóðleikhúsið reis hér á krepputímum og í heimsstyrjöld og sama má segja með Hörpuna og Hof það var í hruninu.
Hann segir að ef ætlunin sé að reka Þjóðleikhús á annað borð og fjárfesta í því sé betra að gera það skynsamlega og með praktískum hætti.
„Það hefur legið lengi fyrir að stækka. Þegar móðir mín Tinna Gunnlaugsdóttir var leikhússtjóri hér að þá lét hún gera úttekt á starfseminni og húsakosti og síðan þá og jafnvel fyrr hafa verið uppi áformum um það. Það hefur legið fyrir að það yrði bara að byggja við leikhúsið. Það vantar þessa rekstrareiningu hér sem er 300 til 400 manna salur sem gæti gert reksturinn miklu skilvirkari og betri.“
Viðar Eggertsson, leikari, leikstjóri og fyrrverandi leikhússtjóri er einnig meðal þeirra sem fagnar áformunum:
Þú telur að þetta muni bara margborga sig svona til lengri tíma?
„Ég held að þetta sé bara eins og maður segir á góðri íslensku no brainer. Ég held að þessi salur og þessi viðbót verði leikhúsinu lyftistöng og til framdráttar,“ segir Ólafur kíminn. „Það verður að vera þróun í þessu eins og öðru til að mæta kröfum samtímans. Íbúum fjölgar. Leikhúsgestum fjölgar. Við erum menningarþjóð. Við tókum um það ákvörðun að reka hér Þjóðleikhús og þá held ég að það sé um að gera að gera það með almennilegum og skilvirkum hætti.“