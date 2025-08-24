Akstursíþróttasamfélagið er harmi slegið vegna slyss sem átti sér stað í gær þar sem ökutæki hafnaði ofan á tveimur starfsmönnum.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar og rætt við forsvarsmenn Akstursíþróttafélags sem telja það kraftaverki líkast að ekki hafi farið verr. Verkferlar verði endurskoðaðir.
Tilkynnt var um þrjár líkamsárásir á Menningarnótt og nokkuð var um minni pústra. Sjö gistu í fangaklefa og voru um 140 mál skráð í kerfi lögreglu. Sérstakt eftirlit var haft með unglingadrykkju og voru ríflega tuttugu ungmennum undir lögaldri færð í unglingaathvarf. Að öðru leyti gekk Menningarnótt heilt yfir vel fyrir sig að sögn yfirlögregluþjóns.
Vatnshæð í Hvítá hefur lækkað nokkuð eftir töluverða hækkun vegna jökulhlaupsins í nótt. Hlaupið úr Hafrafellslóni hófst á föstudag og Veðurstofan fylgist grannt með þróuninni.
Íslandsmeistari í hrútaþukli verður krýndur í dag en mikil hrútahátíð fer fram á Sauðfjársetrinu í Sævangi á Ströndum þennan sunnudaginn og vestur á Ísafirði verður bikarmeisturum Vestra vel fagnað í kvöld.
Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12:00.