Forsvarsmenn Akstursíþróttafélags Hafnarfjarðar segjast harmi slegnir vegna slyss sem átti sér stað í gær þar sem ökutæki hafnaði ofan á tveimur starfsmönnum. Það megi teljast kraftaverk að ekki hafi farið verr og verða verkferlar nú endurskoðaðir.
Tveir starfsmenn slösuðust á Íslandsmóti í Rallycross á akstursbraut Akstursíþróttafélags Hafnarfjarðar síðdegis í gær. Keppnin var í beinni útsendingu en þar mátti sjá þegar að ökumaður missti stjórn á ökutæki sínu með þeim afleiðingum að það veltir upp brekku og á tvær konur sem störfuðu við brautina.
Málið er nú til rannsóknar hjá lögreglu. Konurnar tvær eru á batavegi með beinbrot og tognanir en þær eru 20 og 21 árs.
Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar harmar slysið en Linda Dögg Jóhannsdóttir, formaður félagsins, og Ari Halldór Hjaltason varaformaður segja í samtali við fréttastofu að verkferlar verði nú endurskoðaðir.
„Þær sluppu ótrúlega vel frá þessu slysi. Önnur var útskrifuð í gærkvöldi og hin er undir eftirliti. Þær eru bara nokkuð sprækar. Við erum náttúrulega bara ein stór fjölskylda. Öll mjög tengd á brautinni og við hörmum mjög þetta slys. Að sjálfsögðu förum við í að skoða allt okkar verklag. Hvernig við getum komið í veg fyrir slys á fólki. Það er alltaf númer eitt, tvö og þrjú hjá okkur,“ sagði Linda.
Starfsmennirnir tveir höfðu starfað þó nokkru sinnum við brautina og er önnur fyrrum keppandi. Fjölmargir starfsmenn og sjónarvottar nýttu sér áfallahjálp Rauða krossins í gær en þar á meðal er ökumaðurinn. Þeir sem kunna að tengjast málinu eru hvattir til að hafa samband við 1717. Margir aðstandendur og aðrir gestir voru á svæðinu enda 51 keppandi á mótinu.
„Það hefur aldrei orðið slys á starfsfólki hjá okkur. Við erum með þrjár til fimm keppnir á ári í þessu sporti. Það hafa aldrei áður orðið slys á starfsfólki en vissulega velta keppnisbílar á ákveðnum stöðum í brautinni en ekkert í líkingu við þetta,“ sagði Linda.
„Í huga okkar allra er þetta mjög fjarstæðukenndur atburður. Að þetta hafi gerst og geti gerst. Eins og ég segi maður getur ekki komið í veg fyrir allt, maður gerir sitt besta. Þetta var algjörlega atburður sem enginn sá fyrir sér gerast og hefur aldrei komið nálægt því að gerast áður,“ segir Ari sem tekur fram að fyrsta viðbragð á vettvangi hafi verið til fyrirmyndar.
„Hvernig allir brugðust við og hvernig allt var gert var upp á tíu. Það var ótrúlegt hvernig viðbragðið og fyrsta hjálpin sem þau fengu var. Við vorum með bráðaliða á staðnum sem hafa verið að sinna sportinu og síðan erum við með okkar eigin sjúkrafulltrúa. Hann sinnir fyrsta viðbragði á meðan beðið er eftir sjúkrabíl.“
Allt hafi verið eftir verklagi og allir starfsmenn á réttum stað í gær í aðdraganda slyssins.
„Það er eiginlega bara ótrúlegt að þetta hafi gerst á þessum stað. Þar sem það hefur verið staðsettur starfsmaður þarna síðustu tuttugu ár.“
Hafið þið tekið einhverja ákvörðun varðandi næstu keppni? Hvort það verði starfsmaður staðsettur þarna?
„Við bara höfum ekki komist í að ræða hlutina þar sem þetta gerðist bara í gær. Fyrst og fremst erum við að hlúa að okkur og starfsfólkinu. Við fengum áfallahjálp í gær enda mikið af tengdu fólki,“ sagði Linda.
„Öryggismál í mótorsporti eru í stöðugri þróun og við erum alltaf að fara yfir og endurskoða ferla. Það verður farið vel yfir þetta og reynt sem allra mest að koma í veg fyrir að svona eða önnur slys gegn starfsfólki eigi sér stað,“ bætir Ari við.
Linda ítrekar að slys í mótorsporti séu mjög fátíð hér á landi.