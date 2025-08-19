Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 19. ágúst 2025
13 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt
Fótbolti
Fyrrum forkólfar KSÍ á eftir Fjallinu á toppi tekjulistans
Sport
Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi
Enski boltinn
Svona er hópur Íslands sem fer á EM
Körfubolti
Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila
Handbolti
Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“
Íslenski boltinn
Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur
Enski boltinn
Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA
Fótbolti
Ein frægasta íþróttakona Úkraínu dæmd í fjögurra ára bann
Sport
Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista
Í beinni: Real Madrid - Osasuna | Alonso snýr aftur í La Liga
Ronaldo sýndi mikla óeigingirni og nú er bikar í boði í næsta leik
Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“
Eze fari til Spurs fyrir vikulok
KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu
Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin
Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“
Isak skrópar á verðlaunahátíð
Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu
Klárlega búið að vanmeta Man. City
Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool
Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum
Sá ekki fram á tækifæri hjá Rosenborg og getur ekki hætt að skora fyrir Lyngby
Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“
Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti
Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur
Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi
Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt
Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“
Óskar Hrafn: Spurningar sem þarf að svara fyrir næsta leik
Júlíus: Ógeðslega sætt
Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin
Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA
Leikmenn þurftu að flýja völlinn undan flugeldum
Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi
Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur
Valgeir Lunddal með stoðsendinguna í mikilvægu marki
Messi í argentínska landsliðshópnum
Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins
Sjá meira
Mest lesið
Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt
Fótbolti
Fyrrum forkólfar KSÍ á eftir Fjallinu á toppi tekjulistans
Sport
Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi
Enski boltinn
Svona er hópur Íslands sem fer á EM
Körfubolti
Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila
Handbolti
Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“
Íslenski boltinn
Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur
Enski boltinn
Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA
Fótbolti
Ein frægasta íþróttakona Úkraínu dæmd í fjögurra ára bann
Sport
Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“
Enski boltinn
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Eurobasket 2025
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar