Handtekinn í tengslum við morðið við mosku í Örebro Kjartan Kjartansson skrifar 18. ágúst 2025 10:58 Lögreglu- og sjúkralið á vettvangi skotárásarinnar í Örebro föstudaginn 15. ágúst 2025. AP/Filip Gronroos/TT Lögreglan í Örebro í Svíþjóð handtók í nótt mann sem er grunaður um að hafa átt aðild að morði fyrir utan mosku í borginni á föstudag. Annað fórnarlamb skotárásarinnar liggur enn sært á sjúkrahúsi. Morðinginn sjálfur gengur enn laus en sá sem var handtekinn í nótt er talinn vitorðsmaður hans. Hann verður yfirheyrður í dag, að sögn sænska ríkisútvarpsins SVT. Tveir menn voru skotnir fyrir utan moskuna eftir föstudagsbænir. Lögreglan telur að árásin tengjast átökum skipulagðra glæpasamtaka í borginni. Einn þeirra sem var skotinn lést af sárum sínum á sjúkrahúsi á föstudag. Hinn er enn alvarlega sár en ekki talinn í lífshættu. Svíþjóð Erlend sakamál