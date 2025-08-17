Deilt um fund Trump og Pútín og leigubílamarkaðurinn

Umræðuþátturinn Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Sabine Leskopf borgarfulltrúi fjallar um innflytjendamál. Hún er sjálf innflytjandi og hefur unnið mikið í þessum málaflokki í gegnum tíðina. Hún telur sig verða vara við aukna andúð í garð innflytjenda hér á landi, bæði opinberlega og óopinberlega, hvaðan svo sem þeir koma.
Albert Jónsson fyrrverandi sendiherra í Moskvu og Washington og Jón Ólafsson, prófessor, fjalla um fund Trumps og Pútíns í Alaska, áhrif hans og spá i framhaldið.
Elvar Friðriksson, framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxa og Daníel Jakobsson, framkvæmdastjóri Arctic Fish ræða sjókvíaeldi í ljósi nýrra frétta af eldislaxi í Haukadalsá. Laxarnir hafa reynst mun færri en ætlað var í fyrstu en veiðimenn telja engu að síður sjókvíaeldið stórkostlega varasamt fyrir lífríkið.
Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, ræðir uppbyggingu Innviðasjóðs sem ætlað er að fjármagna stórar framkvæmdir á Íslandi og borga þannig inná margrædda innviðaskuld. Hann ræðir líka stöðuna á leigubílamarkaði.