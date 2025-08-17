Sundlaugargestur handtekinn Jón Þór Stefánsson skrifar 17. ágúst 2025 07:31 Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Maður var handtekinn í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt grunaður um meiri háttar líkamsárás. Þegar lögregla var að flytja hann á lögreglustöð er hann sagður hafa hótað ítrekað að drepa lögreglumenn. Hann er nú vistaður í fangaklefa vegna málsins. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar er einnig greint frá einu álíka máli sem átti sér líka stað í miðbænum. Þar var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna slagsmála. Einn var handtekinn, og er hann sagður hafa séð sig knúinn til að hóta lögreglumönnum lífláti. Sá var fluttur á lögreglustöð og vistaður í fangaklefa þar til ástand hans leyfir að við hann verði rætt. Veistu meira um eitthvert þessara mála? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Þá kemur fram að maður hafi smyglað sér ofan í sundlaug án þess að greiða. Hann hafi síðan hagað sér furðulega gagnvart öðrum gestum. Þessum manni var gert að yfirgefa sundlauguna, en mun hafa neitað að gera það og var því handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Hann var látinn laus að skýrslutöku lokinni. Í Breiðholtinu var tilkynnt um rán. Lítið kemur fram um það nema að málið sé í rannsókn. Þá var tilkynnt um að bensínsprengju hefði verið kastað í vegg sem var skemmdur eftir það. Það mál er líka sagt í rannsókn. Lögreglumál Reykjavík Sundlaugar og baðlón Mest lesið Sundlaugargestur handtekinn Innlent Taldi upp nýlendur sem ætti að endurheimta Erlent Trump sagður hlynntur afsali lands Erlent Hlaupa sex maraþon á jafnmörgum dögum í jakkafötum Innlent Fundurinn sigur fyrir Pútín: Rauður dregill í stað fangabekkjar í Haag Erlent Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Innlent Hitamet aldarinnar slegið Veður Kristinn Örn lést eftir hitaslag á Spáni Innlent Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Veður Furðuísar hjá Kjörís og 70 ára afmæli Heilsustofnunar Innlent Fleiri fréttir Sundlaugargestur handtekinn Furðuísar hjá Kjörís og 70 ára afmæli Heilsustofnunar Hlaupa sex maraþon á jafnmörgum dögum í jakkafötum Eldur á svölum reyndist vera íbúi að grilla Rýnt í fund Trump og Pútíns og jakkafataklæddir raðmaraþonhlauparar „Það hefði auðvitað verið betra“ Kristinn Örn lést eftir hitaslag á Spáni Grunaðir um hópárás með kylfu Funda með foreldrum barna á Múlaborg á morgun Vilja stórefla samgöngur á Vesturlandi Sóttu mann sem féll niður bratta Hátt í þrjú hundruð mótmæla útlendingastefnu stjórnvalda Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Íslendingur lést vegna hitaslags Ókeypis veðmálasíður „ekki eins og áfengislaus bjór“ „Staðan er alvarleg en við vitum ekki hversu alvarleg hún er“ Vatn flæddi upp úr klósettum og niðurföllum Stuð og stemning á fjölskyldudögum í Vogum Fagna sekt vegna veðmálaauglýsinga og tjón eftir vatnsveður Segir leigubílstjórastéttina hafa verið „eyðilagða“ Talsverðar skemmdir eftir mikinn eld í Hafnarfirði Veita útlendingum greiðari aðgang að heilbrigðiskerfinu en er skylt Þrjú hjólhýsi „splundruðust“ á Holtavörðuheiðinni Sekta Símann fyrir að auglýsa erlenda veðmálasíðu „Sprengingarnar eru að skemma húsin okkar“ Sveitastjórn Rangárþings ytra gefur út framkvæmdaleyfi fyrir Hvammsvirkjun Foreldrar verði að halda ró sinni þegar kynferðisbrot eru rædd við börn Vatnstjón á Kjarvalsstöðum og sautján öðrum stöðum Kynferðisbrot á leikskóla og tímamótafundur forseta Líkamsárás á borði lögreglu Sjá meira