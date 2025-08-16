Hátt í þrjú hundruð mótmæla útlendingastefnu stjórnvalda Agnar Már Másson skrifar 16. ágúst 2025 14:34 Nokkrir liðsmenn úr Skildi Íslands hafa áður sinnt „öryggisgæslu“ á mótmælum Íslands, þvert á flokka. Smári Á þriðja hundrað manns eru mætt á mótmælafund á vegum þjóðernissinnahreyfingarinnar Íslands þvert á flokka, þar sem stefnu stjórnvalda í málefnum útlendinga er mótmælt. Á Facebook-viðburði mótmælafundarins er fundinum ekki lýst frekar en að „stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum hælisleitenda á Íslandi“ sé mótmælt en fjöldahreyfingin hefur vakið nokkra athygli síðustu mánuði. Við grófa talningu úr vefmyndavél af Ausrturvelli má sjá um hátt í þrjú hundruð manns við mótmæli á Austurvelli. Meðal viðstaddra eru liðsmenn Skjaldar Íslands en menn úr þeirra röðum hafa á síðustu mánuðum sinnt „öryggisgæslu“ á fundum Íslands, þvert á flokka, eins og skipuleggjendur hafa kallað það. Þeir hafa verið sakaðir um að bera tákn nasista en hafa ítrekað neitað því, en hafa þó nú skipt um merki. Að venju halda viðstaddir mótmælendurnir íslenska þjóðfánann á lofti og flytur fjöldi fólks ræðu. Um tvö hundruð manns mættu. Smári Forsprakki hreyfingarinnar Íslands, þvert á flokka er Sigfús Aðalsteinsson en hann og Baldur Borgþórsson, fyrrverandi varaborgarfulltrúi Miðflokksins, hafa verið í broddi fylkingar þjóðernissinnanna sem hafa fengið sig fullsadda af streymi hælisleitenda til landsins. Flóttafólk á Íslandi Innflytjendamál Mest lesið Veita útlendingum greiðari aðgang að heilbrigðiskerfinu en er skylt Innlent Segir leigubílstjórastéttina hafa verið „eyðilagða“ Innlent Talsverðar skemmdir eftir mikinn eld í Hafnarfirði Innlent „Sprengingarnar eru að skemma húsin okkar“ Innlent Þrjú hjólhýsi „splundruðust“ á Holtavörðuheiðinni Innlent Fundi forsetanna lokið: Ekkert samkomulag um vopnahlé Erlent Vatn flæddi upp úr klósettum og niðurföllum Innlent Íslendingur lést vegna hitaslags Innlent Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Innlent Selenskí mun funda með Trump Erlent Fleiri fréttir Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Íslendingur lést vegna hitaslags Ókeypis veðmálasíður „ekki eins og áfengislaus bjór“ „Staðan er alvarleg en við vitum ekki hversu alvarleg hún er“ Vatn flæddi upp úr klósettum og niðurföllum Stuð og stemning á fjölskyldudögum í Vogum Fagna sekt vegna veðmálaauglýsinga og tjón eftir vatnsveður Segir leigubílstjórastéttina hafa verið „eyðilagða“ Talsverðar skemmdir eftir mikinn eld í Hafnarfirði Veita útlendingum greiðari aðgang að heilbrigðiskerfinu en er skylt Þrjú hjólhýsi „splundruðust“ á Holtavörðuheiðinni Sekta Símann fyrir að auglýsa erlenda veðmálasíðu „Sprengingarnar eru að skemma húsin okkar“ Sveitastjórn Rangárþings ytra gefur út framkvæmdaleyfi fyrir Hvammsvirkjun Foreldrar verði að halda ró sinni þegar kynferðisbrot eru rædd við börn Vatnstjón á Kjarvalsstöðum og sautján öðrum stöðum Kynferðisbrot á leikskóla og tímamótafundur forseta Líkamsárás á borði lögreglu Hjólhýsi hafa „sprungið“ á Holtavörðuheiðinni Fíkniefnarannsókn á Raufarhöfn „langt frá því að vera lokið“ Segir eldislaxinn sannarlega eldislax: „Það eru þeirra mistök“ Segir undirverktaka ekki hafa látið vita af gatinu „Stórfurðulegt“ að bjóða foreldrum ekki strax á fund Litlu mátti muna þegar ferðamaður svínaði fyrir hjón á Hellu Barnið lét foreldra sína vita af brotinu Pólitískur refur og samningamaður mætast „Maður skilur ekki alveg hvernig á þessu stendur“ Spá því að vextir muni ekki lækka frekar á árinu Kynferðisbrot gegn barni til rannsóknar, leiðtogafundur og eldislax Sjá meira