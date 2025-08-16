Innlent

Ís­lendingur lést vegna hitaslags

Jón Þór Stefánsson skrifar
Maðurinn var í bænum Novelda á Spáni.
Íslendingur á fimmtugsaldri sem var lagður inn á sjúkrahúss vegna hitaslags fyrr í vikunni er látinn.

Spænskir fjölmiðlar greina frá þessu.

Greint var frá því fyrr í vikunni að íslenskur karlmaður hefði fundist um eittleyti að nóttu til aðfaranótt þriðjudags í bænum Novelda. Hann mun þá hafa verið með 42 stiga hita. Viðbragðsaðilar hafi flutt hann á sjúkrahús.

Mikil hitabylgja hefur verið í suður Evrópu undanfarna daga, sérstaklega á Spáni. Fjölmiðillinn La Vanguardia hefur eftir lögreglu að andlátið sé talið tengjast hitabylgjunni.

