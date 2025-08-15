Kynferðisbrot gegn barni til rannsóknar, leiðtogafundur og eldislax Auðun Georg Ólafsson skrifar 15. ágúst 2025 11:31 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12. Héraðsdómur Reykjavíkur féllst á kröfu lögreglu um vikulangt gæsluvarðhald yfir rúmlega tvítugum starfsmanni á leikskóla. Hann er grunaður um kynferðisbrot gegn barni. Rannsókn málsins er sögð á frumstigi. Óttast er að eldislaxar berist í fleiri ár. Í hádegisfréttum verður rætt við formann veiðifélags á Norðurlandi sem segir slysasleppinguna umhverfisslys sem stjórnvöld verði að bregðast við. Við förum yfir stöðuna fyrir leiðtogafund Donald Trump og Vladimir Pútín sem fram fer í Anchorage í Alaska kvöld. Athygli vakti að utanríkisráðherra Rússlands mætti til fundarins klæddur í bol með skammstöfun Sovétríkjanna sálugu. Rætt verður við sérfræðing hjá Fjarskiptastofu sem telur að enn séu þúsundir raftækja á landsvísu sem nýta 2G og 3G farsímaþjónustu. Sú þjónusta mun hætta um áramótin. Þá verður staðan tekin á veðrinu sem er afar misskipt í dag og næstu daga. Eldingar á vestanverðu landinu og allhvöss suðvestan átt á Ströndum og Norðurlandi vestra þar sem gul viðvörun gildir í dag. Á sama tíma er spáð hitabylgju á Norðaustur og Austurlandi. Svo má ekki gleyma enska boltanum sem byrjar að rúlla í kvöld með leik Liverpool og Bournmouth. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ungur leikskólastarfsmaður grunaður um kynferðisbrot gegn barni Innlent Stefán Kristjánsson er látinn Innlent Mætti í sovétbol til fundarins í Alaska Erlent Fyrsta mannfall Rússa í umsátri í Malí Erlent Hringdi í norskan ráðherra til að ræða friðarverðlaun Nóbels Erlent Ráðist á Palestínumenn á Vesturbakkanum Erlent „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Innlent Þrír handteknir grunaðir um að hafa rænt mann Innlent Gervigreindin býr til tvö ný sýklalyf gegn ónæmum bakteríum Erlent Gular viðvaranir í dag en hiti að 27 stigum á morgun Veður Fleiri fréttir Spá því að vextir muni ekki lækka frekar á árinu Kynferðisbrot gegn barni til rannsóknar, leiðtogafundur og eldislax Netlaust í Ráðhúsinu vegna öryggisráðstafana Bíða þess enn að ráðherra svari neyðarkalli um mönnun Mannanafnanefnd: Nú má heita Kaleo Stefán Kristjánsson er látinn Ungur leikskólastarfsmaður grunaður um kynferðisbrot gegn barni Spá eldingum á Vesturlandi Þrír handteknir grunaðir um að hafa rænt mann „Hamfarir og ekkert annað“ 30 ára afmæli Blómstrandi daga í Hveragerði „Þetta eru báðir mjög alvarlegir atburðir“: Eldislaxar í Haukadalsá og gat á sjókví í Dýrafirði „Tærnar á manni krullast þegar maður sér svona“ Hundrað eldislaxar í Haukadalsá, ásakanir um samráð og blómlegt í Hveragerði Saka Storytel um að forgangsraða eigin efni á kostnað annarra Ekki tilkynnt um stórt gat á sjókví í nokkurn tíma þrátt fyrir eftirlit Taldi hundrað eldislaxa í neðri hluta Haukadalsár Tónlistarmaður taldi handtökuna ólögmæta en fór tómhentur heim Krefjast þess að ráðherra dragi ummæli sín til baka Samkeppniseftirlitið rannsakar Storytel Fá tímabundna undanþágu frá viðskiptaþvingunum Í samtali við norsku kafarana hvort þeir komi aftur Segir tugi þúsunda sendingarkostnað vera dulinn landsbyggðarskatt Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Eldislaxar í Haukadalsá, Gnoðarvogur og samgöngur á Vesturlandi Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Snýr aftur sem bæjarstjóri eftir árslangt veikindaleyfi Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Fleiri eldislaxar í Haukadalsá: „Þetta lítur alls ekki vel út“ Helgi Vilberg Hermannsson er látinn Sjá meira