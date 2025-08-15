Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna eldingaspár á vestanverðu landinu í dag en eldingar hafa mælst vestur af landinu og má búast við eldingum á vestanverðu landinu fram yfir hádegi.
Á vef Veðurstofunnar segir að forðast beri vatn, hæðir í landslagi og berangur og er fólk hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám.
Síðdegis má búast við snörpum vindstrengjum norðvestantil á landinu – frá Snæfellsnesi til Eyjafjarðar – og getur vindurinn verið varasamur fyrir þau ökutæki sem viðkvæmust eru fyrir vindi. Veðurstofan gerir ráð fyrir að þessi vindur verði þrálátur og að ekki lægi að gagni á þessum slóðum fyrr en á sunnudag.
Veðurstofan gerir ráð fyrir suðvestan kalda eða strekkingi á landinu í dag, en að síðdegis megi búast við allhvössum eða jafnvel hvössum vindstrengjum norðvestantil á landinu, frá Snæfellsnesi til Eyjafjarðar.