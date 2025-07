Afsökunarbeiðnin og vefsíða sem Odee smíðaði og lét líta út fyrir að vera á vegum Samherja var hluti af útskriftarverkefni hans við Háskólans í Björgvin í Noregi. Odee hefur ítrekað reynt að blekkja fjölmiðla með fölskum fréttatilkynningum sem hann hefur sent út, nú síðast í nafni bandarísku kaffihúsakeðjunnar Starbucks.

Samherji óskaði eftir því að Odee tæki vefsíðuna niður, afhenti fyrirtækinu lén hennar og gerði grein fyrir því að síðan hefði verið fölsuð. Því neitaði hann. Í kjölfarið stefndi Samherji Odee fyrir breskum dómstól en vefsíðan var hýst í Bretlandi.

Í frétt Reuters um málið sagði að dómari í því hefði ákveðið að fallast á allar kröfur Samherja án þess að eiginleg réttarhöld færu fram í málinu. Hann hefði talið að málsástæður Odees væru harla ólíklegar til þess að leiða til sýknu af kröfum félagsins.

Því hefði hann fallist á kröfur Samherja um að setja lögbann á vefsíðuna. Þá hefði hann sagt að hann myndi gera Odee að greiða Samherja „lága fjárhæð“ sem ætti að dekka tjón félagsins vegna málsins.

Afþakkaði boð Samherja

Um það bil mánuði síðar hafnaði áfrýjunardómstóll í Lundúnum áfrýjunarbeiðni Odees og Samherji bauðst til þess að fella niður allar kröfur um málskostnað léti hann staðar numið og sætti sig við niðurstöðuna.

Odee sagði í samtali við Vísi daginn eftir að hann hefði afþakkað boð Samherja og fengið 35 milljóna króna málskostnaðarreikning í andlitið.

„Þvingandi útspil sem sem er í hrópandi mótsögn við fyrri tilboð Samherja. Þetta virðist ekki vera neitt annað en tilraun til þess að ógna mér og þagga niður í mér vegna gagnrýni minnar í þeirra garð vegna Namibíumálsins [e. Fishrot scandal].“

Þá sagði hann að við meðferð áfrýjunarbeiðninnar fyrir dóminum hefði Samherji fallið frá kröfu sinni sem sneri að brotum á hugverkarétti félagsins og dómurinn hefði dæmt félagið til að bera málskostnað hvað þann hluta málsins varðar. Hann myndi áfrýja málinu og halda áfram baráttu sinni fyrir réttlæti.

Engin haldbær rök til að endurskoða niðurstöðuna

Í fyrradag greindi Ríkisútvarpið svo frá því að æðsti dómstóll Bretlandseyja [e. High Court of Justice, í Lundúnum] hefði staðfest niðurstöðu lægri dómstiga um sekt Odees.

Í forsendum dómsins hafi ákvörðun lægra dóms verið sögð hafa verið rétt og að engin haldbær rök hefðu komið fram til að endurskoða hana.

Þetta segir Odee vera villandi fréttaflutning.

Tvö æðri dómstig

„Rangt var farið með í fréttafluttningi Rúv sem Mbl hafði eftir að ég hefði verið fundinn sekur þann 22. Júlí. Hið rétta er að árýjunarbeiðni minni var hafnað. Ekki er heldur um að ræða „æðsta dómstól Bretlands“. Tvö önnur dómsstig eru ofar Hæstarétti. Það er Court of Appeals og The Supreme Court of the United Kingdom. Málið hefur eingöngu verið rekið fyrir Hæstarétti Lundúna frá upphafi þess, maí 2023. Fréttafluttningurinn er villandi. Einnig var ekki haft samband við mig til þess að ég gæti komið sjónarmiðum mínum á framfæri. Ég hef sent Rúv ósk um leiðréttingu sem var ekki svarað,“ segir í yfirlýsingu Odees, sem hann sendi Vísi í dag.

Þá segir að málinu sé ekki lokið af hans hálfu, enda hyggist hann áfrýja því til Mannréttindadómstóls Evrópu. Undirbúningur fyrir það mál sé þegar hafinn.

Auk þess sé hann með gagnkröfu gegn Samherja, sem hafi verið færð frá Hæstarétti til IPEC Intellectual Property Enterprise Court.

„Listamenn eigi rétt á að tjá sig opinberlega um málefni líðandi stundar. We’re Sorry beindi sviðsljósi á stærsta spillingarmál Íslands og Namibíu. Barátta fyrir tjáningarfrelsi, samfélagslegri ábyrgð og réttlæti heldur áfram.“