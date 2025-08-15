Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um líkamsárás í miðborginni þar sem árásarþoli rotaðist. Málið er í rannsókn.
Þetta kom fram í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafði hún einnig afskipti af manni í annarlegu ástandi sem sveiflaði kylfu. Lagt var hald á kylfuna og maðurinn kærður fyrir vopnalagabrot. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem staðsett er á Hverfisgötu í Reykjavík.
Þá hafði lögreglan afskipti og kærði tvo sem keyrðu yfir löglegum hraða. Annar ökumaðurinn keyrði á 125 k/klst og hinn á 123 km/klst.
Einnig barst tilkynning til lögreglunnar á Dalvegi um þjófnað í matvöruverslun og var málið afgreitt á vettvangi.
Klukkan fimm síðdegis voru þrír vistaðir í fangageymslu lögreglunnar.