Fyrsta stiklan úr miðaldaþáttum Balta

Þættirnir fjalla um Vilhjálm I Englandskonung og Harald Guðinason sem börðust í orrustunni við Hastings árið 1066.

James Norton, sem er þekktastur fyrir leik sinn í Bob Marley: One Love (2024), Little Women (2019) og War and Peace (2019), leikur Harald, síðasta engilsaxneska konungs Englands, og Nikolaj Coster-Waldau, sem lék í Game of Thrones (2011-19), fer með hlutverk Vilhjálms 1. Englandskonungs.

King & Conqueror eru framleiddir af CBS Studios og verða sýndir á BBC í ágúst en Paramount sér um dreifingu þeirra á heimsvísu.

Urmull af Íslendingum

Fjöldi Íslendinga kemur að gerð þáttanna sem voru teknar upp hér á landi í fyrra.

Kvikmyndatökumaðurinn Bergsteinn Björgúlfsson er yfir kvikmyndatökunni, Sólrún Ósk Jónsdóttir er hluti listrænu stjórnunarteymi og Margrét Einarsdóttir er búningahönnuður.

Þá leikur gríðarlegur fjöldi íslenskra leikara í þættunum: Valdimar Örn Flygenring, Björgvin Franz Gíslason, Sveinn Geirsson, Ingvar E. Sigurðsson, Vigdís Hrefna Pálsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Ebba Katrín Finnsdóttir, Ásgeir Gunnarsson, Daníel Hans Erlendsson og Tómas Þór Guðmundsson.

Hin hálfíslenska Bo Bragason leikur drottninguna Gunnhildi en hún er rísandi stjarna og mun leika Nintendo-prinsessuna Zeldu í samnefndri mynd.