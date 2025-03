Lárus Orri talaði hreint út en af virðingu varðandi gamla landsliðsfyrirliðann í umræðum á Stöð 2 Sport í gærkvöld, eftir 5-2 tap Íslands í umspili við Kósovó í Þjóðadeildinni í fótbolta, en hægt er að sjá brot af þeim í spilaranum hér að neðan.

Klippa: Eldræða Lárusar um Aron Einar

Þrátt fyrir að vera ekki lengur fyrirliði þá fékk Aron stórt hlutverk í fyrstu leikjum Íslands undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar – einvíginu við Kósovó. Hann lék 90 mínútur í fyrri leiknum á fimmtudag og átti svo martraðarinnkomu í gær þegar hann kom inn á sem varamaður í upphafi seinni hálfleiks en fékk rautt spjald rúmum tuttugu mínútum síðar.

„Passið ykkur strákar“

„Þessi gluggi hjá Aroni var ekki góður. Hann var ekki góður í síðasta leik og ekki góður í þessum leik heldur.

Mér finnst svolítið erfitt að tala um þetta, hreinlega, því mér finnst erfitt að sjá Aron í þessari stöðu sem hann er í. Oft á tímum var þetta mjög erfitt fyrir hann í síðasta leik, sérstaklega í seinni hálfleik, og í þessum leik átti hann mjög erfitt uppdráttar. Hann var búinn að vera inn á í sirka 15 mínútur og þá var eins og hann væri gjörsamlega búinn á því,“ sagði Lárus Orri og hélt áfram:

„Ég segi það, ekki bara við Aron heldur alla þessa gullaldarstráka sem eru að spila, passið ykkur strákar: „Leave the game before the game leaves you“. Þú hefur bara visst mikinn tíma til að ákveða hvenær þú hættir í landsliðinu. Á endanum verður það bara ákveðið fyrir þig.“

„Skil að þeir vilji hanga á þessu“

Aron Einar hefur nú leikið 106 A-landsleiki og er næstleikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi, á eftir Birki Bjarnasyni sem leikið hefur 113 A-landsleiki. Kjartan Atli Kjartansson benti á að óumdeilt væri að Aron væri einn besti landsliðsmaður sem Ísland hefur átt en þeir tímar virðast einfaldlega liðnir.

Lárus, sem sjálfur lék lengi með landsliðinu, hefur fullan skilning á því að erfitt sé að hætta að spila fyrir Ísland.

„Ég er Þórsari, hann er Þórsari, og auðvitað er pínu vont að hlusta á átta mínútna viðtal við Aron Einar þar sem hann er að réttlæta af hverju hann er í landsliðshópnum. Þetta er okkar Fyrirliði, með stóru F-i. Ég veit að þetta er ógeðslega erfitt. Ef ég mætti gera einn hlut aftur frá mínum ferli þá er það að standa þarna í einn þjóðsöng. Ég skil því að þeir vilji hanga á þessu. Það er ógeðslega erfitt að finna rétta punktinn til að segja hingað og ekki lengra. En ég held að það sé kannski kominn tími til að menn horfi vel í spegilinn og taki ákvörðun um framtíðina,“ sagði Lárus Orri.

Hann tók undir að kannski væri frekar framtíð fyrir Aron sem miðjumaður í landsliðinu en ekki sem miðvörður líkt og gegn Kósovó.

Snúist ekki um aldur heldur hvar menn séu staddir á ferlinum

„Aron kann miðjustöðuna. Hann yrði mikið betri í að standa þarna á miðjunni, gæti kallað leikmenn til og stýrt þeim betur í kringum sig. Hann kann þessa stöðu [sem miðvörður] ekki eins vel og á fullt í fangi með sjálfan sig þar, hvað þá að reyna að hafa áhrif á menn í kringum sig.“

Lárus hvetur menn hins vegar til að hugsa sig vandlega um varðandi það hvernig þeir vilji kveðja landsliðið:

„Tölum ekki bara um Aron. Líka Gylfa. Birkir Bjarna og Jón Daði hafa verið með tilkall til að koma inn í landsliðið. Menn verða að vita sinn tíma. Við erum ekki að tala um aldur hérna. 37 ára leikmenn geta verið í fullri sveiflu. Þetta snýst bara um hvar menn eru staddir á sínum ferli. Eins og staðan er hjá þessum mönnum í dag þá sé ég ekki að þeir eigi stöðu í landsliðinu.“