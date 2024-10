Teri Garr látin

Teri Gerr hóf ferilinn sem dansari, en hún fékk fyrst athygli sem leikkona í myndinni Young Frankenstein árið 1974 sem Inga aðstoðarkona doktorsins.

Í myndinni Close Encounters of the Third Kind, lék hún eiginkonu karakters Richard Dreyfuss, og í Tootsie fékk hún tilnefningu til Óskarsverðlauna fyrir aukahlutverk.

Gerr fæddist í Ohio en flutti til Los Angeles og sótti þar menntaskóla. Þá flutti hún til New York og lærði leiklist.

Leiða má líkur að því að margir Íslendingar þekki hana sem móður Phoebe í Friends. Gerr kom fyrst við sögu í þriðju seríu.