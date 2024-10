Það getur reynst erfitt að aka bílaleigubíl í nýju landi og virðist ferðamaðurinn hafa ruglast á bensíngjöf og bremsu á bílastæðinu. Um er að ræða beinskiptan Kia fólksbíl á leigu hjá Bílaleigu Flugleiða.

Lynn Collins, bandarískur ferðamaður, sótti Bláa lónið heim á sínum síðasta degi á Íslandi. Hún varð vör við vandræðin, festi þau á filmu og deildi í grúppunni Stupid things people do in Iceland sem mætti þýða Heimskulegir hlutir sem fólk gerir á Íslandi.

Það er sannur heiður að geta deilt þessari mynd með ykkur á síðasta degi okkar á Íslandi.

„Our last day in Iceland. I’m honored to be able to share,“ segir Collins.