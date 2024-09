Manchester United gerði 1-1 jafntefli við Twente frá Hollandi í 1. umferð Evrópudeildar karla í fótbolta. Leikur kvöldsins var gríðarlega bragðdaufur og heimamenn með bakið upp við vegg eftir slaka byrjun á tímabilinu.

Leikurinn fór vægast sagt hægt af stað og hættulegasta kom þegar varnarmaður Twente reyndi að sparka boltanum í eigið net af stuttu færi en Lars Unnerstall varði vel í marki gestanna. Christian Eriksen braut á endanum ísinn með frábæru skoti þegar boltinn féll fyrir hann inn í teig.

Heimamenn fagna marki Christian Eriksen. Michael Regan/Getty Images

Þökk sé þrumuskoti Danans var Man United 1-0 yfir í hálfleik en heimamenn höfðu varla farið úr fyrsta gír fram til þessa í leiknum. Eriksen fór hins vegar úr því að vera hetjan í að vera skúrkurinn þegar hann gaf gestunum jöfnunarmarkið á silfurfati.

Eftir mikinn klaufagang í vörn Man Utd endaði Eriksen með boltann en gáði ekki að sér og leyfði Sam Lammers að stela knettinum. Lammers óð inn á teig og lúðraði boltanum á nærstöngina þar sem André Onana var í raun farinn í hitt hornið og staðan orðin 1-1.

Við þetta lifnaði örlítið yfir sóknarleik heimaliðsins sem hafði ekki verið til staðar fram til þessa. Það var hins vegar of lítið of seint og lokatölur á Old Trafford 1-1. Rauðu djöflarnir hafa aðeins unnið þrjá af fyrstu sjö leikjum sínum á tímabilinu, þar af einn gegn C-deildarliði Barnsley.