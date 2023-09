Harry Potter-leikarinn Michael Gambon látinn

BBC greinir frá andlátinu og segir Gambon hafa andast í faðmi fjölskyldu sinnar á sjúkrahúsi í Essex í Englandi. Hann hafði glímt við lungnabólgu síðustu daga.

Gambon tók við hlutverki Dumbledore í Harry Potter-myndunum eftir andlát Richard Harris sem fór með hlutverkið í fyrstu tveimur myndunum.

Á ferli sínum vann hann til fjölda verðlauna fyrir hlutverk sín á sviði, oft í uppfærslum á leikritum William Shakespeare.

Á meðal annarra hlutverka Gambon má nefna Wes Andersson-myndunum The Life Aquatic with Steve Zissou frá 2004 og Fantastic Mr Fox frá árinu 2009. Þá lék hann í myndinni The Insider frá árinu 1999, Gosford Park frá 2001, The King's Speech frá árinu 2010.

Fréttin verður uppfærð.