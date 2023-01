Jennifer Coolidge fór yfir erfiðan ferilinn í tilfinningaþrunginni sigurræðu

Nýtt upphaf

Jennifer Coolidge á að baki sér langan feril í leiklistinni og hefur farið með fjölmörg aukahlutverk í kvikmyndum á borð við A Cinderella Story, American Pie og Legally Blonde. Ferill hennar hefur náð nýjum hæðum í kjölfar White Lotus þáttanna, en hún hefur leikið í þeim tveimur seríum sem komnar eru út. Síðastliðinn september hlaut Coolidge einnig Emmy verðlaun fyrir hlutverk sitt sem Tanya.

The White Lotus hreppti einnig Golden Globe styttu í flokknum Best Miniseries or Television Film. Í ræðu sinni þakkaði Coolidge sérstaklega leikstjóranum, framleiðandanum og höfundinum Mike White, sem hún segir hafa breytt lífi sínu með þáttunum.

Alls konar lítil hlutverk

Út frá tilfinningaþrunginni ræðu Coolidge, sem hún hlaut standandi lófaklapp fyrir, má heyra að líf hennar í Hollywood hefur ekki verið auðvelt og það getur verið erfitt að vera með breitt bak í hörðum heimi skemmtanabransans.

Hún byrjaði á að þakka Ryan Murphy sem hún sagði eina af þeim fimm manneskjum sem hélt henni gangandi í bransanum í tuttugu ár með alls konar litlum hlutverkum. Einnig þakkaði hún Michael Patrick King og Reese Whiterspoon, kollega sínum úr Legally Blonde.

„Reese þú útvegaðir mér Legally Blonde, og svo voru það Weiss bræðurnir sem héldu mér gangandi með svona fimm American Pies. Ég mjólkaði það til hins ítrasta. Ég meina, ég myndi enn þá gera með þeim sjöttu eða sjöundu myndina, hvað sem þeir vilja.“

Jennifer Coolidge fór með hlutverk Stifler's mom í American Pie myndunum.

Draumar sem deyja út

Þegar Mike White nálgaðist Coolidge fyrst með White Lotus var hún efins og fannst hún ekki í nógu góðu standi fyrir verkefnið. Blessunarlega hvatti vinkona hennar hana til þess að taka hlutverkinu en Coolidge segir að með árunum hafi verið erfiðara að hafa trú á sjálfri sér.

„Ég var með stóra drauma og væntingar þegar ég var yngri en það sem gerist er að þeir dvína samhliða lífinu.

Ég hélt að ég yrði drottningin af Mónakó þó að einhver önnur hafi orðið það,“ sagði Coolidge hlæjandi og bætti við: „Svo eldist maður og hugsar: „Oh hvað í fjandanum mun gerast?“ Og Mike White, þú hefur gefið mér von. Þú hefur gefið mér nýtt upphaf. Þú breyttir lífi mínu á milljón mismunandi vegu.“

Coolidge nefndi sem dæmi að nágrannar hennar séu ekki leiðinlegir við hana núna.

„Mér var aldrei boðið í neitt partý í hverfinu og nú eru allir að bjóða mér!“

Mike White og Jennifer Coolidge eru góðir vinir.

Ræðan hafði greinilega djúpstæð áhrif á Mike White sem komst við og táraðist en Coolidge tók einnig fram að hann væri ein frábærasta manneskja í heimi.

„Þú lætur fólk vilja lifa lengur - og ég vildi það ekki. Mike, ég elska þig til dauða.“