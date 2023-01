Illugi segist alltof þungur og ætlar að missa 50 kíló á árinu

„Fjöldi fólks lifir að vísu góðu lífi og við hestaheilsu þó það sé „of þungt“ samkvæmt skilgreiningu, en það gildir ekki í mínu tilfelli lengur. Til þess er ég of hjartveikur, kæfisvefninn of harður og hnén farin að erfiða of mikið,“ skrifar Illugi í færslu á Facebook.

Hann ætlar því að missa kíló í hverri viku næsta árið og verða sem næst 83 kílóum um næstu áramót. Síðsumars ætlar hann vera búinn að skila bók um Skaftárelda og móðuharðindi til prentunar og stefnir þá á tveggja vikna ferð til Marokkó, „og ég ætla að leyfa mér að léttast ekki þær vikur!,“ skrifar Illugi.

Þá er bara spurningin hvernig hann muni fara að þessu?

„Það veit ég varla ennþá. Ég gæti tekið upp á ýmsu. En þó veit ég að strax í dag hefst Plan A og það mikilvægasta: Borða minna.“