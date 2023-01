Brody er sonur Caitlyn Jenner og Lindu Thompson. Caitlyn giftist Kris Jenner þegar Brody var átta ára gamall og voru þær giftar í tuttugu og tvö ár. Brody var því hluti af Kardashian fjölskyldunni í langan tíma og er enn í dag.

Brody kom fram í þáttunum Keeping Up With The Kardashians og sló einnig í gegn í þáttunum The Hills. Hann hefur átt kærustur á borð við Kristin Cavallari, Kaitlynn Carter og Avril Lavigne.

Hann byrjaði svo með núverandi kærustu sinni, brimbrettakempunni Tiu Blanco, síðasta vor. Á nýársdag tilkynntu þau að þau ættu von á sínu fyrsta barni.