Allir meðlimir hljómsveitarinnar byrjuðu snemma í tónlistarnámi og hafa verið að búa til tónlist síðan. Í dag eru þau að gefa út nýtt myndband við lagið Alive sem má sjá hér að neðan:

Hver var innblásturinn að laginu?



Næsta plata Karma Brigade mun heita „These are the Good Old Days“ og tónlistin á henni snýst um að vera lifandi núna. Innblásturinn af ALIVE kemur einmitt frá þeirri hugmynd að dagarnir sem við erum að lifa núna séu þeir dagar sem við munum einn daginn líta á til baka sem „gömlu góðu tímana”.

ALIVE er kraftmikið, pop-rokk lag sem gefur hlustandanum hugmynd af yfirgnæfandi tilfinningunni þegar þú staldrar við til að njóta augnarbliksins hér og nú, að lifa í núinu og opna augu okkar fyrir því að við séum lifandi.

Hvernig voru tökurnar fyrir myndbandið?



Það var mjög gaman að taka upp myndbandið og mikil útrás að spila lagið úti í náttúrunni í fallegu umhverfi. Við vorum búin að undirbúa okkur vel, spá mikið í heildarlúkki og fengum meðal annars lánaðan geggjaðan bíl hjá vini okkar. Við keyptum fullt af blómum sem við notuðum til að skreyta bílinn og skapa skemmtilega stemningu í myndbandinu.

Það sést kannski ekki en það var mjög kalt þetta kvöld sem var mikil áskorun fyrir okkur þar sem við vorum öll að frjósa úr kulda enda ekki beint klædd í takt við hitastigið þann daginn. Svo þurftum við að koma öllum hljóðfærum og græjum út á bryggjuna sem var smá bras í myrkrinu og kuldanum. Þetta gekk vel enda erum við orðin ansi góð að vinna saman og vorum með gott fólk með okkur í þessu.

Hvað er framundan?



Við erum á fullu að taka upp fleiri lög sem verða öll á næstu plötu og stefnum að því að gefa þau út fljótlega á nýju ári. Við erum stórhuga og stefnum á að ferðast um heiminn og spila tónlistina okkar.

Við viljum vera innblástur fyrir aðra til að láta vaða og lifa í núinu.