Meintum nauðgara sleppt úr haldi vegna diplómatafriðhelgi

Hinn 46 ára gamli Charles Oliha hefur verið kærður fyrir nauðgun af nágranna sínum en þar sem hann er diplómati hjá Sameinuðu þjóðunum á vegum Suður-Súdan hafa lögregluyfirvöld í New York borg sleppthonum úr haldi. Þetta staðfestir lögreglan í New York í samtali við New York Daily News.

Nágrannakona Oliha leitaði til lögreglu klukkan ellefu að staðartíma á sunnudagskvöld og sakaði Oliha um að hafa ruðst inn á heimili sitt og nauðgað sér í tvígang. Konan segir að atvikið hafi átt sér stað fyrr á sunnudginn. Oliha, sem er nágranni hennar, hafi elt hana að íbúðinni hennar, ruðst inn á eftir henni og brotið á henni.

Að sögn lögreglu leitaði konan til hennar eftir að vinur hennar hvatti hana til að tilkynna málið. Konan hafi þá leitað til New York-Presbyterian sjúkrahússins í Washington Hights hverfinu til að gangast undir læknisskoðun.

Oliha var handtekinn í kjölfarið en síðan sleppt eftir að hann sýndi fram á að hann væri diplómati. Borgaryfirvöld hafa gefið það út að Oliha sé til rannsóknar og að bandaríska utanríkisráðuneytið geti svipt Oliha stöðu diplómata.

„Málið er enn í rannsókn,“ sagði Julian Phillips varalögreglustjóri í New York í yfirlýsingu í dag og bætti við að málið væri á borði utanríkisráðuneytisins.

Eric Adams, borgarstjóri New York, hefur einnig tjáð sig um málið og sagt að það sé í rannsókn. Borgarstjórinn lýsti því jafnframt yfir að kynferiðsofbeldi yrði ekki liðið.