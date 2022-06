Í dómi Héraðsdóms Reykjaness segir að maðurinn sé af erlendu bergi brotinn og hafi komið hingað til lands árið 2017. Á árunum 2017 til 2021 hafi lögregla haft til meðferðar 91 tilvik þar sem maðurinn hafi verið grunaður um refsiverða háttsemi, meðal annars hótanir, líkamsárásir, húsbrot, eignaspjöll og brot gegn nálgunarbanni.

Þessu til viðbótar séu á annað hundrað tilvika vegna tilkynninga um áreiti gegn einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum þar sem hann hafi haft í frammi ógnandi tilburði og hótanir. Áreitið hafi verið ítrekað og ofbeldisfullt.

Undir rekstri málsins voru þrjár ákærur gegn manninum sameinaðar og þær dæmdar saman.

Réðst á lögmann sinn og braut gegn nálgunarbanni

Í fyrstu ákærunni var manninum gefið að sök að hafa ráðist á lögmann sem hafði haft mál hans stil meðferðar á skrifstofu Atlas lögmanna. Maðurinn hafi ráðist á lögmanninn með hnefum og einnig slegið til hans með styttu sem hann braut svo í kjölfarið.

Þá var hann ákærður fyrir að brjóta ítrekað gegn nálgunarbanni sem lögmaðurinn hafði fengið gegn honum með því að senda ítrekað skilaboð og hringja í farsíma hans.

Maðurinn var sakfelldur fyrir bæði brotin auk þess að vera dæmdur fyrir húsbrot með því að hafa neitað að yfirgefa skrifstofu Atlas lögmanna.

Gekk berserksgang á heilsugæslustöð og hundsaði fyrirmæli um sóttkví

Maðurinn var einnig ákærður fyrir eignaspjöll með því að hafa gengið berserksgang á Heilsugæslunni Hlíðum og meðal annars brotið rúðu í hurð. Á vettvangi tók læknir mannsins á móti lögregluþjónum og tjáði þeim að ýmislegt hefði gengið á í samskiptum þeirra á milli.

Í umrætt sinn hafi læknirinn tekið á móti manninum á skrifstofu á annarri hæð hússins. Fljótlega hafi hann orðið spenntur og verið með háreysti og dónaskap. Hann hafi meðal annars barið í borð af miklu afli og þá verið beðinn að yfirgefa herbergið og tjáð að hann yrði að ræða við lækninn síðar þegar hann væri í betra jafnvægi. Maðurinn hafi þá hent blóðþrýstingsmæli í gólfið, rokið út og niður á neðri hæð hússins. Þar hafi hann sparkað í hurð og gler í henni brotnað.

Í niðurstöðum dómsins segir að sannað hafi verið að rúðan hafi brotnað eftir spark mannsins og hann því gerst sekur um eignarspjöll. Heilsugæslan féll frá einkaréttarkröfu sinni við aðalmeðferð málsins.

Þá var maðurinn einnig sakfelldur fyrir að hafa ítrekað hundsað fyrirmæli um að sæta sóttkví eftir komu til landsins vegna Covid-19 faraldursins. Strax við komu mannsins til landsins grunaði landamæraverði að hann myndi ekki hlýta fyrirmælum um sóttkví.

Sá grunur reyndist á rökum reystur en maðurinn kom í sex skipti í andyri lögreglustöðvarinnar við Hverfisgötu á því timabili sem hann átti að vera í sóttkví. Myndskeið úr öryggismyndavélum staðfesta komur mannsins á lögreglustöðina og var hann því sakfelldur fyrir ákæruliðinn.

Hótaði að myrða vararíkissaksóknara

Með annarri ákæru var manninum meðal annars gefið að sök að hafa brotið gegn valdstjórninni með því að hafa ítrekað hrækt á lögreglumenn og hótað að myrða vararíkissaksóknara.

Hegli Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknari, bar fyrir dómi að maðurinn hafi kært annan hælisleitanda til lögreglu en málið hafi verið fellt niður, hann hafi staðfest niðurfellinguna fyrir hönd embættis síns. Skömmu síðar hafi sér borist fjöldi tölvupósta frá fleiri en einu netfangi og efni þeirra hafi bent til þess að þeir væru frá manninum.

„This is our last messaga … Remember if Kourani dies … you and your family will die … clans,“ segir í einum skilaboðunum en sambærileg skilaboð voru fleiri en eitt.

Þá var maðurinn einnig ákærður fyrir að hafa komið að skrifstofum ríkissaksóknara og verið þar með háreysti. Þegar hann hafi séð Hlega Magnús hafi hann hrópað „I will kill you!“ eða „Ég mun myrða þig!“ á íslensku.

Fjögur vitni studdu frásögn Helga Magnúsar af líflátshótuninni og var maðurinn því sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni.

Sendi tvær óljósar sprengjuhótanir

Maðurinn var einnig sakfelldur fyrir að gabba lögreglu með því að senda tvær óljósar sprengjuhótanir á netfang lögreglustjórans á Suðurnesjum. „THE BUILDIND IS RIGGED WITH EXPLOSIVES PLEASE EVACUATE THE BUILDIND,“ sagði í tölvupósti sem maðurinn sendi úr netfanginu helgimagnus1950@gmail.com, rétt er að taka fram að það er ekki raunverulegt netfang Helga Magnúsar vararíkissaksóknara.

Samkvæmt rannsókn lögreglu keypti ákærði aðgang og notaði tölvu á netkaffihúsi bókasafns Reykjanesbæjar daginn sem hótunin barst var hann skráður inn á netfangið helgimagnus1950@gmail.com.

Um tuttugu mínútum síðar skráði hann sig inn á annað netfang og sendi aðra hótun. Þá gat starfsmaður bókasafnsins staðfest að maðurinn hafi verið þar umræddan dag. Því var talið sannað að maðurinn hafi sent hótanirnar, gegn neitun hans.

Refsing talin geta borið árangur

Við upphaf málsins var geðlæknir dómkvaddur til að meta sakhæfi mannsins og hvort ástand hans hafi verið þannig á verknaðarstundu að refsing myndi bera árangur.

Í skýrslu matsmannins kom fram að maðurinn hefði ítrekað leitað á heilsugæslu í misjöfnu ástandi andlega sem og hann hafi dvalið á geðdeild í ellefu daga árið 2020.

Matsmaður segir að miðað við framlögð gögn og skoðun verði að ætla að ákærði hafi verið fær um að stjórna gjörðum sínum á verknaðarstundum. Þrátt fyrir vanlíðan ákærða, sem æskilegt sé að meðhöndla, sé ekkert sem kemur í veg fyrir að refsing beri ekki árangur. Loks tekur matsmaður fram að miðað við sögu ákærða sé líklegt að hegðun hans haldi áfram verði hann ekki stoppaður.

Því var manninum gerð tólf mánaða óskilorðsbundin fangelsisrefsing fyrir þau brot sem eru tíunduð hér að ofan auk annarra. Til frádráttar kemur gæsluvarðhald sem hann hefur sætt frá því um miðjan mars þessa árs.

Þá var honum gert að greiða málsvarnarlaun skipaðs verjanda hans, ríflega þrjár og hálfa milljón króna, auk annars sakarkostnaðar, rúmlega sjö hundruð þúsund.