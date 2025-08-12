Samkeppnishæfni gagnvart öðrum löndum sem flytja fisk til Bandaríkjanna er nánast horfin vegna tolla sem stjórnvöld Vestanhafs lögðu á íslenskan innflutning, segir framkvæmdastjóri eldisfyrirtækis. Lönd með sambærilega starfsemi hafi fengið á sig lægri tolla en Íslendingar. Ráðherrar skoða hvað hægt sé að gera og segja enn möguleika á samkomulagi. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar.
Leiðtogar Evrópusambandsríkja segja það vera Úkraínumanna að ákveða örlög. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu þeirra í aðdraganda sögulegs fundar Bandaríkjaforseta og Rússlandsforseta. Sérfræðingur í alþjóðamálum mætir í myndver og ræðir mögulega niðurstöðu fundarins.
Ómetanlegur fjársjóður norrænna miðaldabókmennta er nú til sýnis á Íslandi í fyrsta sinn. Við skoðum gripinn sem hefur verið varveittur á meginlandi Evrópu í nokkrar aldir.
Þá sjáum við myndir frá hitabylgjunni í Evrópu, kíkjum á gæfan mink sem heldur sig við Elliðaárnar og sjáum líklega fjölbreyttasta rósagarð landsins. Auk þess verðum við í beinni með veðurfræðingi og spyrjum hvort haustið sé mætt til landsins.
Í Sportpakkanum heyrðum við í Dagbjarti Sigurbrandssyni sem vann langþráðan Íslandsmeistaratitil á dögunum og í Íslandi í dag hittir Vala Matt fatahönnuð sem kennir nú hönnun á byltingarkenndu netnámskeiði.
