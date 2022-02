Ísland skráð sem tökustaður í flestum þáttum A House of Dragons

Finna má skráninguna hér á vef IMDB.

Snorri Þórisson, forstjóri framleiðslufyrirtækisins Pegasus, sagðist í samtali við fréttastofu ekkert hafa heyrt af tökum fyrir þættina hér á landi. Pegasus kom að framleiðslu Game of Thrones-þáttanna hér á landi en tökurnar teygðu sig alls yfir sex ár.

House of the Dragon byggja á bókum George RR Martin, A Song of Ice and Fire og öðrum. Það eru sömu bækur og þættirnir vinsælu Game of Thrones byggðu á.

House of the Dragon gerist um 300 árum fyrir Game of Thrones og fjalla um tímabil þar sem borgarastyrjöld geisaði innan Targaryen ættarinnar. Borgarastyrjöld þessi kallast Drekadansinn (Dance of Dragons).

Handrit þáttanna er skrifað af George RR Martin, Ryan Condal og Miguel Sapochnik en sá síðastnefndi leikstýrði stærstu orrustum Game of Thrones þáttaraðarinnar og mun meðal annars leikstýra fyrsta þætti þessarar þáttaraðar.

Ísland táknaði nokkra staði í Westeros

Í Game of Thrones var Ísland notað fyrir tökur um nokkra staði í Westeros, sögusviði A Song of Ice and Fire. Ísland var að mestu notað til að tákna landsvæðið fyrir norðan Vegginn, Eastwatch-by-the-Sea og The Bloody Gate í The Vale.

Má þar nefna staði eins og Þingvelli, sem áttu að vera svæðið í kringum The Bloody Gate, Þórufoss, þar sem drekinn Drogon bragðaði á íslenskum geitum, Stakkholtsgjá, þar sem Jon Snow og félagar fönguðu uppvakning, Kirkjufell, Dimmuborgir, Reynisfjöru, sem átti að tákna Eastwatch-by-the-Sea og nokkra aðra staði.

Sjá einnig: Tökur Game of Thrones í fullum gangi á Þingvöllum

Til viðbótar við það hefur myndefni frá Íslandi verið notað til að gera bakgrunna atriði sem voru tekin upp annars staðar í heiminum. Þar má meðal annars nefna orrustuna við Hardhome, þar sem Jon Snow hitti Næturkonunginn fyrst.

Í fljótu bragði man undirritaður ekki eftir því að hlutar bókarinnar A Dance of Dragons, sem þættirnir eru gerðir eftir, gerist í Norðrinu eða fyrir norðan Vegginn. Það er því óljóst hvað tökurnar sem skráðar eru á IMDB eigi að vera um.

Til viðbótar við það má benda á að framleiðsla þáttanna er vel á veg komin og tökum á fyrstu þáttaröð að miklu leyti lokið.

Geeta V. Patel, sem leikstýrir áttunda þætti House of the Dragon, setti færslu á Instagram fyrr í dag þar sem hún sagðist hafa lokið sinni aðkomu að þáttunum. Áttundi þátturinn er einn þeirra sem er með Ísland skráðan sem tökustað.

Greg Yaitanes, sem einnig er skráður leikstjóri þátta sem eiga að hluta til að vera teknir upp á Íslandi, birti fyrir fimm dögum færslu á Instagram þar sem hann sagði sínum tökum lokið.

Ísland líklega í bakgrunni

Sé skráning IMDB rétt og að atriði í níu þáttum af tíu megi rekja til Íslands, er ekki óraunhæft að gera ráð fyrir því að þar sé verið að notast við skot af umhverfi sem sett eru í bakgrunn atriða eða annarsstaðar.

Hér að neðan má til að mynda sjá atriði sem var að miklu leyti tekið upp í kvikmyndaveri en notast við myndefni frá Íslandi sem bætt var við í eftirvinnslu.

House of the Dragon var að miklu leyti tekið upp í tökuveri í London en Game of Thrones voru að teknir upp í Norður-Írlandi. Tökur hafa einnig farið fram víðar á Bretlandseyjum, á Spáni og annarsstaðar.

Saga House of the Dragon fer að miklu leyti fram á eyjunni Dragonstone, sem er virki Targaryen-fjölskyldunnar og hugsanlega gæti myndefni frá Íslandi verið notað til að tákna eyjunna eða umhverfi hennar.

Það eru þó eðli málsins samkvæmt, einungis vangaveltur en gífurleg leynd hefur hvílt yfir framleiðslu þáttanna.

House of the Dragon verða frumsýndir á þessu ári en ekki liggur nánar fyrir hvenær.