Sjáðu Audda og Steinda reyna við lög með Adele og Beyoncé

Steinunn Ólína leggur fyrir þá Auðunn Blöndal og Steinda Jr., fyndnar og fjölbreyttar áskoranir.

Meðal þess sem drengirnir þurftu að gera í síðasta þætti var að flytja lag á sviðinu fyrir framan fullan sjónvarpssal af áhorfendum.

Auðunn flutti lagið Someone Like You með Adele og Steindi spreytti sig á laginu Halo með Beyoncé.

Báðir kvörtuðu þeir undan lagavalinu og töluðu þeir um að aðeins hafi verið hægt að velja mjög erfið lög.

Hér að neðan má sjá flutning Audda á laginu Someone Like You.

Hér að neðan má sjá flutning Steinda á laginu Halo.