Mannaveiðarinn Boba Fett ætlar að stíga í spor fyrrverandi yfirmanns síns, Jabba The Hut, og leggja undir sig undirheima stjörnuþokunnar fjarlægu sem hýsir söguheim Star Wars. Það er miðað við fyrstu stiklu þáttanna The Book of Boba Fett, sem Disney frumsýndi í dag.

Stiklan byrjar á því að Boba Fett segir Jabba hafa stjórnað með ótta. Hann ætlar þó að stjórna með virðingu með Fennec Shand sér við hlið. Boba Fett er leikinn af Temuera Morrison og Fennec er leikin af Ming-Na Wen. Boba Fett, sem átti að hafa dáið á Tattooine fyrir löngu síðan, sneri aftur í hinum vinsælu þáttum; The Mandalorian. Ákveðið var að gera sér þáttaröð um mannaveiðarann fræga. Hún veðrur frumsýnd í þann 29. desember.