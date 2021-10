HBO birtir fyrstu stiklu House of the Dragon

Þættirnir byggja á bókum George RR Martin, A Song of Ice and Fire og öðrum. Það eru sömu bækur og þættirnir vinsælu Game of Thrones byggðu á.

House of the Dragon gerist um 300 árum fyrir Game of Thrones og fjalla um tímabil þar sem borgarastyrjöld geisaði innan Targaryen ættarinnar. Borgarastyrjöld þessi kallast Drekadansinn (Dance of Dragons).

Handrit þáttanna er skrifað af George RR Martin, Ryan Condal og Miguel Sapochnik en sá síðastnefndi leikstýrði stærstu orrustum Game of Thrones þáttaraðarinnar og mun meðal annars leikstýra fyrsta þætti þessarar þáttaraðar.

Þá mun Ramin Djawadi snúa aftur og gera tónlist fyrir House of the Dragon.

Alls verða tíu þættir í þáttaröðinni.