Sveitin var þekkt fyrir smelli á borð við Rockin All Over the World, Whatever You Want og In the Army Now.

Erlendir fjölmiðlar segja að Lancaster hafi glímt við MS og að hann hafi andast í faðmi fjölskyldu sinni í Sydney.

Lancaster steig síðast á svið með sveitinni á endurfundatónleikaröð Status Quo árið 2014.

Lancaster og félagar hans í Status Quo komu fram á Live Aid tónleikunum á Wembley árið 1985 þar sem risanöfn á borð við Queen, U2, David Bowie og Elton John tróðu upp.