Oddvitaáskorunin: Kaupa blóm handa mömmu rómantískasta uppátækið

Björgvin E. Vídalín Arngrímsson leiðir lista Frjálslynda lýðræðisflokksins í Norðausturkjördæmi í kosningunum.

Björgvin er fæddur í Reykjavík, ókvæntur, á þrjú börn og fimm barnabörn. Foreldrar, Arngrímur Vídalín Guðjónsson frá Ytri Hjarðardal við Önundarfjörð, Rannveig Jónasdóttir fædd á Ísafirði.

Störf, Aðstoðarmaður fiskifræðinga hjá Hafró, loftskeytamaður hjá BÚR, ÚA, Eimskip og Reykjavík Radio TFA. Sjálfstætt starfandi í mörg ár, Vann lengi hjá Opnum Kerfum sem UPS sérfræðingur.

Félagsstörf, félagi í Björgunarsveitinni Ingólfur í Reykjavík og í stjórn Skíðadeildar Fram í Reykjavík.

Hér má sjá myndband sem Björgvin sendi í Oddvitaáskorunina. Hann tók það upp við köfun hér á landi.

Klippa: Oddvitaáskoun - Björgvin E. Vídalín Arngrímsson

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Garðurinn minn.





Hvað færðu þér í bragðaref?

Ekki hugmynd.





Uppáhalds bók?

Vefarinn mikli frá Kasmír.





Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

A horse with no name.





Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Ekki í þínu kjördæmi)

Þar sem ég bý.





Dundaðir þú þér við eitthvað á tímum Covid og samkomutakmarkana? Hámhorf eða nýtt áhugamál, sem dæmi.

Ræktaði garðinn minn.





Hvað tekur þú í bekk?

25 kg.





Burstar þú tennurnar fyrir eða eftir morgunmat?

Fyrir.





Draumastarfið? (Fyrir utan þingsetu)

Köfun.





Hvað myndir þú segja við Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, ef þú myndir hitta hann í einrúmi?

Skiptu um hárgreiðslu.





Uppáhalds tónlistarmaður?

Bjartmar, Pálmi í öðrusæti.





Besti fimmaurabrandarinn?

Áttu túkall?





Ein sterkasta minningin úr æsku?

Fyrsti kossinn.





Hver er fyrirmynd þín í pólitík?

Jón Baldvin.





Besta íslenska Eurovision-lagið?

Gleðibankinn.





Besta frí sem þú hefur farið í?

Vínsmökkun hjá Cartuxa í Portúgal.





Uppáhalds þynnkumatur?

Hafragrautur.





Hve oft hefur þú farið að sjá eldgosið?

Núll.





Uppáhalds Fóstbræðraatriði?

Man það ekki.





Uppáhalds uppátækið frá framhaldsskólaárunum?

Skrópa í dönskutíma.





Rómantískasta uppátækið?

Kaupa blóm handa mömmu.