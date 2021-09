Oddvitaáskorunin: Morgunferðirnar með afa „ómetanlegar“

Jakob Frímann Magnússon leiðir lista Flokks fólksins í Norðausturkjördæmi í kosningunum.

Jakob fæddist í Kaupmannahõfn og ólst upp á Akureyri og víðar.

Klippa: Oddvitaáskorun - Jakob Frímann Bjarnason

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Á erfitt með að gera upp á milli Eyjafjarðar og Borgarfjarðar Eystra.





Hvað færðu þér í bragðaref?

Mína eigin blöndu , en hún nefnist Bryndís: Vanilluís með jarðarberjum, bláberjum og Toblerone. Ómótstæðilegt!





Uppáhalds bók?

Landafræði eftir Finn Jónsson, fyrst prentuð 1927 og síðast 1939. Sprenghlægileg og gallsúr blanda af rasisma og heimóttaskap.





Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

„What you won´t do for love“ með Bobby Caldwell. Eighties yacht-rock (seglskúturokk).





Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Ekki í þínu kjördæmi)

Við Lón, Hornafirði.





Dundaðir þú þér við eitthvað á tímum Covid og samkomutakmarkana? Hámhorf eða nýtt áhugamál, sem dæmi.

Horfði á uppsafnaðan lista af kvikmyndum, sjónvarpsseríum og fræðsluefni sem ég hafði til þess tíma ekki gefið mér svigrúm til. Mannbætandi tími.





Hvað tekur þú í bekk?

Ekki viss. A.m.k. 60kg.





Burstar þú tennurnar fyrir eða eftir morgunmat?

Að sjálfsögðu eftir morgunmat nema morgunmat sé sleppt.





Draumastarfið? (Fyrir utan þingsetu)

Grafísk hönnun og myndlist.





Hvað myndir þú segja við Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, ef þú myndir hitta hann í einrúmi?

„Komdu sæll og blessaður“ og takk fyrir að bjóða mér í tónleikaferð til Norður-Kóreu!





Uppáhalds tónlistarmaður?

Austurríska tónskáldið og hljómborðsleikarinn Joseph Zawinul sem nú er látinn en lék m.a. með Miles Davies, Weather Report og Zawinul Syndicate.





Besti fimmaurabrandarinn?

Nei takk.





Ein sterkasta minningin úr æsku?

Að fylgja afa mínum og nafna, Jakobi Frímannssyni, hvert fótmál á morgnana milli 07:30 og o9:45. Fyrst niður á bryggju að hitta sjómennina,síðan í frystihúsið að hitta Hauk Ólafsson frystihússtjóra, þá að hitta Jónas Kristjánsson í Mjólkursamlagi KEA, síðan út að Glerárósaum að hitta Ríkharð í iðunni og Hjört Eiríksson hjá Heklu og Gefjunni. Síðan voru sóttir heim bræðurnir Sigmundur og Víkingur, Villi útibústóri í Alaska og allir aðrir útibús- og verslunarstjórar KEA en afi var kaupfélagsstjóri þar í 40 ár. Eftir morgunkaffið var síðan farið niður gilið á aðalskrifstofuna. Á slaginu 10:15 skunduðu allir forstöðumenn lykildeila höfuðstöðvanna yfir götuna að Hótel Kea, keyptu sinn eigin kaffibolla áður en farið var yfir að allir væru Með allt á hreinu á sínu sviði. Þessar morgunferðir voru mér ómetanlegar og rifjast upp afar reglulega.





Hver er fyrirmynd þín í pólitík?

Bernie Sanders er í uppáhaldi hjá mér. Hann er að mínu mati verðugt svar Bandaríkjanna við Hjartadrottningunni Ingu Sæland!





Besta íslenska Eurovision-lagið?

Er það ekki bara Nína? Það sem bestu lífi hefur lifað með þjóðinni a.m.k.





Besta frí sem þú hefur farið í?

Indlandsförin 2000 er og verður ógleymanleg.





Uppáhalds þynnkumatur?

Tomma borgari!





Hve oft hefur þú farið að sjá eldgosið?

Einu sinni.





Uppáhalds Fóstbræðraatriði?

Uppáhalds uppátækið frá framhaldsskólaárunum?

Að tjalda til einnar nætur skemmtiatriðinu Stuðmönnum sem enn eru í fullu fjöri.





Rómantískasta uppátækið?

Þetta kynni að orka tvímælis en ætli það hafi ekki verið að bjóða kærustunni með mér í Disneyland og gista á Mikka mús hótelinu þar :)