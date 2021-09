Oddvitaáskorunin: Varð snemma róttækur

Haraldur Ingi Haraldsson leiðir lista Sósíalistaflokksins í Norðausturkjördæmi.

Haraldur Ingi er borin og barnfæddur Akureyringur. Hann ólst upp á Syðri-Brekkunni í miklum krakkaskara sem iðkaði allskyns leiki og íþróttir fram eftir aldri.

Hann var snemma róttækur og sannfærður um nauðsyn þess að skapa annarskonar samfélagsgerð en kapítalismi nýfrjálshyggjunnar gerir. Samfélag samhyggju í stað sérhyggju.

Hann stundaði nám í sagnfræði og myndlist og hefur síðan unnið fjölbreyttustu störf. Sem dæmi má taka Bókaútgáfu, forstöðumennsku listasafnsins á Akureyri, kennslu við grunnskóla, við kræklingarækt, uppbyggingu og rekstur internetskerfis í litlu bæjarfélagi og verkefnastjórn hjá Akureyrarbæ þar sem hann vinnur nú.

Og nú er Haraldur Ingi í framboði fyrir Sósíalistaflokkinn.

„Ég er kominn til að vera þjónn kjósenda og færa almannavilja inn á Alþingi. Hvorutveggja hefur skort mikið á. Ég vil leggja mig allan fram um að taka þátt í því mikla verkefni að byggja upp nýtt Ísland eftir nýfrjálshyggjutímann. Með hreyfingunni, með félögum mínum í flokknum og öllum landsmönnum.”

Klippa: Oddvitaáskorun - Haraldur Ingi Haraldsson

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Við Aldeyjarfoss í Skjálfandafljóti.





Hvað færðu þér í bragðaref?

Ekkert.





Uppáhalds bók?

Íslandsklukkan eftir Halldór K Laxnes.





Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

Beast of Burden með Bette Midler (ekki Stones).





Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Ekki í þínu kjördæmi)

Þar sem börnin mín eru.





Dundaðir þú þér við eitthvað á tímum Covid og samkomutakmarkana? Hámhorf eða nýtt áhugamál, sem dæmi.

Las „The Case for the Green New Deal“ eftir Ann Pettifor og „The Deficit Myth“ eftir Stephanie Kelton.





Hvað tekur þú í bekk?

Ég tek á honum stóra mínum.





Burstar þú tennurnar fyrir eða eftir morgunmat?

Skola fyrir bursta á eftir.





Draumastarfið? (Fyrir utan þingsetu)

Lítið skáld á grænni grein.





Hvað myndir þú segja við Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, ef þú myndir hitta hann í einrúmi?

Upp með hendur!





Uppáhalds tónlistarmaður?

Bob Dylan.





Besti fimmaurabrandarinn?

Hvað er líkt með krókódíl? Hann hvorki hjólar.





Ein sterkasta minningin úr æsku?

Þegar ég ákvað að hætta að halda með Kábojum og fór að halda með indjánum.





Hver er fyrirmynd þín í pólitík?

Það er ekki einn einstaklingur heldur samvinna fólks í gegnum söguna sem hefur haft ódrepandi þrek og þor til að berjast fyrir réttlæti og betri heimi.





Besta íslenska Eurovision-lagið?

„Gleðibankinn“ að sjálfsögðu. Síðan hefur öllu farið aftur.





Besta frí sem þú hefur farið í?

Ég fer reglulega að passa barnabörnin. Toppar það ekkert.





Uppáhalds þynnkumatur?

Patat met pindasaus.





Hve oft hefur þú farið að sjá eldgosið?

Ekki enn komist í tæri við það.





Uppáhalds Fóstbræðraatriði?

Þú ert rekinn.





Uppáhalds uppátækið frá framhaldsskólaárunum?

Stofnun trúfélagsins „Hannes gormur“.





Rómantískasta uppátækið?

Yndisleg stúlka sem ég hitti margt fyrir löngu gleymdi hvítri afskaplega fallegri blússu hjá mér. Ég sendi henni blússuna til baka í pósti og vafði rauðri rós inn í hana. Pakkinn leit mjög vel út þegar hann fór frá mér en á leiðarenda var rósinn öll í henglum og blússan ónýt. Það þarf varla að orðlengja það að þetta uppátæki varð ekki til þess að rækta sambandið .