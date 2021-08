Travers var einn þeirra sem stofnuðu sveitina árið 1978 ásamt öðrum tónlistarmönnum frá ensku borginni Birmingham.

Sveitin hefur frá stofnun selt rúmlega 100 milljónir platna, en nafn sveitarinnar var vísun í einkennisstafi eyðublaðs fyrir fólk sem var að sækja um atvinnuleysisbætur í borginni á þeim tíma.

Meðal vinsælla laga sveitarinnar má nefna Red Red Wine og Falling In Love With You.

Travers lætur eftir sig eiginkonuna Lesley, dótturina Lisu og soninn Jamie.