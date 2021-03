Stjörnulífið: Gosgleði, glamúr, gulltennur og geggjaðir magavöðvar

Samfélagsmiðlar iðuðu af lífi og leik síðasliðna viku og bar þar hæst ferðir fólks á gosstöðvarnar í Geldingardal ásamt almennum glamúr og gleði.

Söngkonan og sjarmatröllið Bríet Isis Elfar fagnaði 22 ára afmæli sínu þann 22. mars. Bríet er glæsileg að vanda. Hún hélt upp á afmælið með kærastanum og fóru þau meðal annars í SPA, Nauthólsvík og hittu einnig góða vini.

Rapparinn knái Emmsje Gauti birti skemmtilega sjálfu þar sem sem hann flaggar nýju rándýru stelli. Gullið fer Gauta vel.

Festival-drottning allra landsmanna, hin eina sanna Berglind Pétursdóttir, er ekki lengi að tileinka sér nýjasta slangrið.

Fótboltakeppan og landsliðsþjálfarinn Eiður Guðjónssen fékk íslenskt veður í Armenínu. Íslenska landsliðið fékk því miður skell þar í landi og tapaði 2-0.

„Alveg ennþá alls ekki að selja mig,“ skrifar CrossFit-stjarnan Edda Falak undir nýjustu mynd sína á Instagram. Edda snýr vörn í sókn og svarar óviðeignandi skilaboðum fullum hálsi. Edda var í einlægu helgarviðtali á Lífinu á Vísi sem má lesa HÉR!

Söngkonan Selma Björns birti skemmtilega mynd af sér við gosstöðvarnar þar sem hún gerir góðlátlegt grín að hjarðhegðun landans. Glöggir eurovision-aðdáendur tóku eftir því að sænska eurovisionstjarnan, Charlotte Perrelli, sem vann Selmu okkar í Eurovision '99, setti hjarta við myndina.

Fótbolta- og dansstjarnan Rúrik Gíslason hefur heldur betur slegið í gegn í þættinum Let's Dance í Þýskalandi. Það er nokkuð ljóst að hér er maður sem býr yfir mikilli fótafimi, svo ekki sé meira sagt.

Tónskáldið og fyrirsætan Eydís Evensen birtir ævintýralegt myndband frá gosstöðvunum sem tekið er sjö að morgni í tíu stiga frosti. Innan um fólk sem horfir agndofa á glæsilegt eldgosið er einnig fólk í boltaleik. Ekki laust við að stemningin minni einna helst á Þjóðhátið í Eyjum.

Talandi um Þjóðhátíð. Veðurguðinn Ingó birti af sér mynd með þar sem hann slær á létta strengi og segist hafa frumflutt þjóðhátíðarlag sitt í dalnum. Fámennt en góðmennt.

Pálmar Ragnarsson fyrirlesari heimsótti gosið eins og þúsundir annarra Íslendinga. Röðin við reipið í brekkunni í gær var lengri en röðin á B5 áður en samkomutakmarkanir tóku gildi á síðasta ári.

Sólborg Guðbrandsdóttir söngkona, aðgerðarsinni og höfundur bókarinnar Fávitar, festi kaup á íbúð og skrifar; Á þetta, má þetta.

Notaleg helgi hjá athafnakonunni og áhrifavaldinum Línu Birgittu. Hún saknar þess að geta ferðast til útlanda ef marka má hennar samfélagsmiðla.

Kóngurinn Bubbi Morthens skemmti sér greinilega gríðarlega vel með Helga Björns síðasta laugardagskvöld eins og sjá má á þessari mynd.

Forsetafrúin okkar glæsilega, Elíza Reid, segist þakklát fyrir þann heiður að afhenta rithöfundinum Gunnari Helga heiðursverðlaun Storytel.is.

Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður lætur draum rætast og opnar skóbúð á næstu misserum. Hún keypti sögulegt húsnæði við hlið Byggðarsafnsins á Vesturgötunni í Hafnarfirði er nú á fullu í framkvæmdum.

Söngvarinn og glimmergoðið Páll Óskar lét sig að sjálfsögðu ekki vanta í gosgleðina miklu og birti skemmtilega sjálfu með titlinum; This Girl Is On Fire.

Áhrifavaldurinn Camilla Rut aldeilis sátt með sólarsæluna. Camilla setti á dögunum á markað sína fyrstu fatalínu, í samstarfi við hönnunarmerkið BRÁ. Flíkurnar hafa fengið góðar viðtökur og hafa sést á myndum hjá mörgum tískuskvísum landsins síðustu daga.

Guðmundur Guðbrandsson umhverfisráðherra fagnaði 44 ára afmæli sínu í gær, þann 28 mars. Guðmundur, eða Mummi eins og hann er oftast kallaður, er í skýjunum með gjöfina frá móður sinni Snjólaugu Guðmundsdóttur. Gjöfina kallar hún því skemmtilega nafni Hannyrðarpönk.

Margrét Erla Maach birti mynd af sér með mönnunum í lífi sínu.

Fyrirsætan og athafnakonan Berglind Icey birti myndband af því þegar hún og maður hennar, Örn Valdimar Kjartansson, sprengja blöðru til að komast að kyni ófædds barns þeirra.

Söngkonan Guðrún Ýr, betur þekkt sem GDRN, birti fallega mynd af sér og söngkonunni Sölku Sól undir yfirskriftinni; Tvær úr tungunum.