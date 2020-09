Handboltastúlka komin í heiminn

View this post on Instagram

Gleðitárin streymdu niður kinnarnar þegar þess fallega unga dama lét loksins sjá sig 26. september kl. 04:56. Karen stóð sig með stakri prýði og var aðdáunarvert að sjá þennan kraft eftir tveggja daga fæðingu. Litla stelpan virðist vera í topp málum. Það verður yndislegt að takast á við nýtt hlutverk og sjá hana vaxa úr grasi. Pabbi mun elska þig um ókomna tíð