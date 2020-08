Stolt af því að stíga út fyrir þægindarammann

Miss Universe Iceland 2020 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 23. október og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Keppnin átti að fara fram þann 21. ágúst en í síðustu viku tilkynnti Manuela Ósk Harðardóttir að keppninni væri frestað vegna útbreiðslu kórónuveirufaraldursins hér á landi.

Alþjóðleg dómnefnd velur fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram. Síðustu vikur hafa keppendur verið kynntir hér á Vísi.

Tanja er 18 ára, fædd og uppalin í Reykjavík.

„Ég er á félagsfræðibraut í Menntaskólanum við Sund og stefni á því að læra hjúkrunarfræði.“

Morgunmaturinn?

Grískt jógúrt með jarðaberjum

Helsta freistingin?

Nammi

Hvað ertu að hlusta á?

Mjög mismunandi en Frank Ocean er í miklu uppáhaldi

Hvað sástu síðast í bíó?

Star Wars

Hvaða bók er á náttborðinu?

The Fault In Our Stars

Hver er þín fyrirmynd?

Mamma

Hvað ætlar þú að gera í sumar?

Vinna og reyna að skoða landið með vinum

Uppáhaldsmatur?

Mexíkósúpa

Uppáhaldsdrykkur?

Kristall

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Páll Óskar

Hvað hræðist þú mest?

Skordýr

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Er mjög mikill klaufi þannig lendi svo oft í einhverju neyðarlegu að ég get ekki valið eitthvað eitt

Hverju ertu stoltust af?

Að stíga út fyrir þægindarammann og taka þátt í Miss Universe Iceland

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Fx makeup

Tanja ætlar að læra hjúkrun Mynd úr einkasafni

Hundar eða kettir?

Bæði

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Hlaupa í ræktinni

En það skemmtilegasta?

Vera með vinum

Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Ég vona að keppnin bæti sjálfstraustið

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Vonandi vinnandi á Landspítalanum við bráðahjúkrun