Selma Líf í markið hjá Napoli

Sono state formalizzati in questi giorni gli ingaggi di Patrycja "Pato" Jerzak e Selma Líf Hlífarsdóttir. La Hlifarsdottir è un portiere islandese classe 1997. Proviene dall'Haukar, club nel quale ha disputato le ultime due stagioni collezionando 27 presenze tra campo e panchina. #WelcomeSelma @selmalif #WeAreNapoli