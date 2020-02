Håland afgreiddi PSG

Erling Braut Håland heldur áfram að raða inn mörkum en hann skoraði bæði mörkin er Dortmund vann 2-1 sigur á PSG í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.



Mörkin úr leiknum má sjá með því að smella hér.



Fyrri hálfleikurinn var ekki upp á marga fiska en PSG átti ekki skot á mark Þjóðverjanna í fyrri hálfleiknum. Staðan markalaus í hálfleik.



Fyrsta markið kom á 69. mínútu er Håland fylgdi á eftir skoti og kom Dortmund í 1-0. Sú forysta stóð einungis yfir í átta mínútur en þá hafði Neymar jafnað eftir frábæran undirbúning Kylian Mbappe.



Einungis tveimur mínútum síðar var Håland aftur á ferðinni. Hann fékk boltann rétt fyrir utan teig PSG og þrumaði boltanum upp í hornið. Magnað mark.





10 – Erling Haaland has scored 10 Champions League goals in just seven appearances, reaching the tally four games quicker than any other player in the competition’s history. Ridiculous. pic.twitter.com/OPXGPjl7MG