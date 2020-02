Alfreð lék fyrsta klukkutímann er Augsburg fékk skell

Alfreð Finnbogason spilaði í 65 mínútur er Augsburg tapaði 4-0 fyrir Eintracht Frankfurt í þýska boltanum í kvöld.



Alfreð er að komast af stað aftur eftir meiðsli og lagði meðal annars upp mark um síðustu helgi.





Your starting XI is here!



Koubek is back in net

Richter and Vargas on the wings

Finnbogason gets the start#SGEFCA pic.twitter.com/ofCPBg5tIf