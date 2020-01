Neyddust til að lenda í Keflavík vegna veikinda

Flugvél pólska flugfélagsins LOT Airlines þurfti að lenda á Keflavíkurflugvelli í gærkvöldi vegna farþega sem var stjórnlaus í vélinni.



Frá þessu er greint á miðlinum The Yeshiva World en mbl greindi frá fyrst íslenskra miðla.



Um borð í vélinni voru fimmtíu gyðingar. Vélin var á leiðin frá Varsjá í Póllandi til New York í Bandaríkjunum en að því er segir í frétt The Yeshiva World hvers vegna ekki var hægt að halda för vélarinnar áfram.

Veikum farþega var komið fyrir á hóteli í nótt.

Fréttin var uppfærð með upplýsingum frá Isavia þess efnis að farþeginn hefði verið veikur en ekki með læti eins og The Yeshiva World hélt fram.