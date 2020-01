Megxit skekur Bretland: „Það sem Meghan vill, það fær hún“

Fjallað er um ákvörðun hertogahjónanna af Sussex, þeirra Harry og Meghan, um að draga sig í hlé frá bresku konungsfjölskyldunni, hætta að sinna embættisskyldum og verða fjárhagslega sjálfstæð á forsíðum allra stærstu dagblaða Bretlands í dag.



Slúðurblaðið The Sun býr til nokkurs konar nýyrði úr málinu með vísan til Brexit á forsíðu sinni í dag og kallar málið „Megxit.“



Blaðið kveðst hafa heimildir fyrir því innan úr Buckingham-höll að Elísabet II Englandsdrottning, amma Harry, sé í miklu uppnámi vegna málsins og þá séu faðir hans, Karl, og bróðir hans, Vilhjálmur, afar reiðir hjónunum. Á forsíðu slúðurblaðsins Daily Mail er síðan sagt frá því að drottningin sé þeim bálreið.

