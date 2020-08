Kamilla horfði í augun á manninum og áttaði sig á því að hún var ekki á réttum stað

Miss Universe Iceland 2020 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 21. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi.

Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram. Næstu vikur verður kynning á keppendum hér á Vísi.

Kamilla Kristrúnardóttir er tvítug, hálf íslensk og hálf bandarísk.

„Ég trúi að fólk af öllum þjóðernum og stéttum eigi að hafa frelsi og tækifæri til að eiga gott líf,“ segir Kamilla.

Morgunmaturinn?

Amerískar pönnukökkur og beikon

Helsta freistingin?

Súrt nammi

Hvað ertu að hlusta á?

Bad Bunny, Tupac, og J Balvin

Hvað sástu síðast í bíó?

Joker, mér fannst hún geggjuð

Hvaða bók er á náttborðinu?

Harry Potter and the Order of the Pheonix

Hver er þín fyrirmynd?

Indya Moore

Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Eiga góða stundir við vinum of fjölskyldu

Uppáhaldsmatur?

Flestur kóreskur matur

Uppáhaldsdrykkur?

Ég elska Snapple

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Park Seo-Joon þegar ég var skiptinemi í Kóreu

Hvað hræðistu mest?

Að vera föst á sama stað í langan tíma

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég fór á klósettið í skólanum og fattaði ekki fyrr en á leiðinni út, þegar ég horfði í augun á manni sem var að nota pissuskálina, að þetta var karlaklósettið.

Hverju ertu stoltust af?

Af lagi sem ég samdi og að hafa haft kjark til að flytja það fyrir framan áhorfendur.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ég get sungið

Hundar eða kettir?

Bæði!

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að þrífa...

En það skemmtilegasta?

Rússíbanar

Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Kynnast nýju fólki og nota plattformið til að nota röddina mína

Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Að ferðast um heiminn og búa til kvikmyndir.