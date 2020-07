Ítalska tónskáldið Ennio Morricone er látinn, 91 árs að aldri.

Morricone er fyrst og fremst þekktur fyrir að hafa samið tónlista við fjölda kvikmynda og vann hann til Óskarsverðlauna árið 2016 fyrir tónlistina við The Hateful Eight, kvikmynd Quentin Tarantino, eftir að hafa verið tilnefndur til verðlaunanna sex sinnum áður. Varð hann þá elsti maðurinn til að vinna til Óskarsverðlauna í „keppnisflokki“, það er þar sem verðlaun fyrir ævistarf er undanskilið.

Morricone er mögulega þekktastur fyrir tónlistina við myndina The Good, the Bad and the Ugly frá árinu 1966, sem skartaði Clint Eastwood í aðalhlutverki.

Meðal annarra mynda þar sem Morricone samdi tónlistina má nefna Cinema Paradiso, The Battle of Algiers, The Thing, The Mission, The Untouchables, Mission to Mars, Bugsy, In the Line of Fire, Ripley's Game og svo The Hateful Eight.