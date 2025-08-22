Staðfesta hungursneyð á Gasa Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. ágúst 2025 11:17 Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að um sé að ræða manngerða hörmung. EPA Sameinuðu þjóðirnar hafa formlega staðfest að hungursneyð ríkir á Gasaströndinni. Ísraelar neita því og segja að engin hungursneyð sé á Gasa. Flokkun IPC (Integrated Food Security Phase Classificiation), sem fylgist með hungri út um allan heim, hefur verið færð upp á fimmta stig á Gasa. Fimmta stigið er efsta stig hungursneyðar en fleiri en fimm hundruð þúsund manns á Gasaströndinni séu í hættu á hungursneyð og dauða. Í 59 blaðsíðna skýrslu um ástandið segir að það sé enginn vafi sé á að tafarlaus og stórtæk viðbrögð séu nauðsynleg. „Öll frekari töf, jafnvel um daga, mun leiða til algjörlega óásættanlegrara aukningar á dánartíðni vegna hungursneyðar,“ segir í skýrslunni samkvæmt umfjöllun BBC. „Akkúrat þegar það virðast engin orð eftir til að lýsa helvítinu á Gasa þá hefur nýju orði verið bætt við, hungursneyð,“ sagði Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Hann segir málið ekki vera ráðgata heldur manngerða hörmung. Ísraelar afneita hins vegar skýrslunni og segja niðurstöður hennar vera falskar og hlutdrægar. Þá segir talsmaður Ísraela skýrsluna vera falsaða til að styðja við falska herferð Hamas-liða. IPC hafi lækkað staðlaðana sína og heldur talsmaðurinn því fram að engin hungursneyð sé á Gasa. Í kjölfar útgáfu skýrslunnar sendu Sameinuðu þjóðirnar frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem þær kalla eftir óhindruðu aðgengi neyðaraðstoðar að Gasa. Ísraelsher hefur hingað til stjórnað magni hjálpargagna sem kemst yfir landamærin til Gasa. Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Sameinuðu þjóðirnar Mest lesið Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Innlent Landsmenn allir harmi slegnir Innlent Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Erlent Leituðu ítrekað í geymslur stofnunar Innlent „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Innlent Tuttugu milljónir í bankanum og kona í gæsluvarðhaldi Innlent Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi Innlent Aðstoðar allt að fimmtán ára gömul börn að hætta með bleyju Innlent Erik Menendez fær ekki reynslulausn Erlent Áfall fyrir RIFF Innlent Fleiri fréttir Gerðu húsleit á heimili fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa Trump Staðfesta hungursneyð á Gasa Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Hótar Hamas með helvíti og gjöreyðingu Gasa-borgar Rússar vilja koma að því að tryggja öryggi Úkraínu Erik Menendez fær ekki reynslulausn Fella niður 64 milljarða sekt Trump Samþykktu ný hagstæðari kjördæmi í Texas Vara við hörmungum verði gert áhlaup á Gasaborg Stefna á fjöldaframleiðslu á eigin stýriflaugum Losun Kína dregst saman vegna uppgangs í sólarorku Líkamlegar refsingar hamla þroska og hafa áhættu í för með sér Handtekinn á Ítalíu vegna Nord Stream sprenginganna Rússar halda árásum áfram Ætla að stoppa farandfólk með svartri málningu Mega neita þeim aðgengi sem bera keffiyeh Hefur áhyggjur af gervigreind sem virðist sjálfsmeðvituð Engir hermenn í Úkraínu og enginn fundur með Pútín Kalla tugi þúsunda til herþjónustu Öflugasti sjónaukinn fann áður óþekkt tungl í sólkerfinu „Stríðin“ sex, stundum sjö, sem Trump segist hafa stöðvað Kirkjan í Kiruna komin á áfangastað Frambjóðandi sem ræddi um morð á hundi farinn í hundana Nýtt flaggskip Rússa á sjó eftir tuttugu og fimm ár í slipp Hondúras og Úganda samþykkja að taka við hælisleitendum Segist vilja komast til himna Ísraelar taki ekki annað í mál en lausn allra gísla Bauð Selenskí til Moskvu Segir ásakanir Evrópu barnalegar Þingmaður sagður hafa svipt sig lífi í finnska þinghúsinu Sjá meira