The Rolling Stones vöruðu Donald Trump Bandaríkjaforseta við því að ef hann hætti ekki að spila lög þeirra á fjöldafundum sínum muni þeir kæra hann. Meðlimir hljómsveitarinnar vinna nú að því með samtökum eigenda flutningsréttar, BMI, að stöðva notkun forsetans á lögunum sem hann hefur ekki fengið leyfi fyrir.

Á umdeildum fjöldafundi Trump sem haldinn var í Tulsa í Oklahoma á laugardaginn í síðustu viku var lagið You Can‘t Always Get What You Want spilað en það var ítrekað spilað á fjöldafundum forsetans í kosningabaráttunni 2016.

Hljómsveitin tísti því árið 2016 að sveitin styddi ekki Trump. Þá sagði í yfirlýsingu sveitarinnar sem birt var á laugardag að taka þyrfti fleiri skref til að koma í veg fyrir að Trump gæti notað efni sveitarinnar í framtíðinni. Það væri nauðsynlegt þar sem forsetinn hafi ekki farið eftir óskum sveitarinnar.

BMI hefur að sögn greint kosningastjórn Trump frá því fyrir hönd Rolling Stones að ef lög sveitarinnar verði spiluð án leyfis muni verða gripið til lagalegra aðgerða.